ABD merkezli CME Group, 11 Temmuz Perşembe günü resmi web sitesi ve X hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda 29 Temmuz’dan itibaren endeksleri başlatacağını duyurdu.

CME Group’un Endeksleri Nasıl Çalışıyor?

CME CF Referans Oranları, desteklenen kripto paraların USD değerine ilişkin günlük bir referans oranı üretmek için önde gelen kripto spot borsalarından ticaret verilerini derler ve toplar. Hesaplama için şeffaflığı ve gerçek zamanlı doğruluğu önceliklendiriyor.

Referans oranları, Londra saatiyle 15:00 ile 16:00 arasında günlük olarak yayımlanacak. Buna karşılık, gerçek zamanlı endeksler gün boyunca ve hafta sonları boyunca sürekli olarak güncellenecek. CME grup bu hamlesiyle

CME Group, XRP için fiyatlandırma verileri sağlayarak daha doğru fiyat belirlemeyi, risk yönetimini ve bu kripto paralarla ilgili yeni finansal ürünlerin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor. Bu referans oranlarının tanıtımıyla, CME Group kripto tüccarları, şirketler ve diğer paydaşlar için güvenilir ve güvenli bir fiyat referans kaynağı sunmayı hedefliyor.

XRP Topluluğu Tepkileri

CME’nin bu hamlesi kripto para topluluğunda XRP ETF beklentilerini yeniden alevlendirdi. Birçok kişi bu gelişmenin olumlu haberlerin işareti olduğuna inanıyor.

CME sırasıyla 8 ve 6 yıldır BTC ve ETH için fiyat endeksleri sunuyor. CME’nin fiyat endeksi sunduğu diğer kripto paralar arasında Stellar (XLM), Solana, Polygon, Chainlink ve Litecoin de yer alıyor.

Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti James Seyffart, olası bir XRP ETF’i için CME’nin bu hamlesinin çok önemli olduğunu söyledi.