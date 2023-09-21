Bankacılık devi Citigroup, müşterilerinin dünyanın dört bir yanına kripto paralar aracılığıyla para göndermesine olanak sağlayan Citi Token Services adlı hizmetini başlattı.

Citi Token Services ürünü aracılığıyla sınır ötesi para transferleri gerçekleştirmek isteyen Citi Group müşterilerinin fonları dijital token’lere dönüştürülecek. Para transferlerine olanak sağlayan bu token’ler, Citigroup’un sahip olduğu ve yönettiği özel bir blockchain ağında geliştirildi.

18 Eylül tarihli raporlara göre Citi müşterileri mevcut bankacılık uygulamaları aracılığıyla söz konusu hizmete erişebilecek.

Citigroup Debuts Token Service in Latest Foray Into Digital Assets Turns out regulators don’t hate digital assets… they just want their banker buddies to catch up. 🙂https://t.co/N8y8LBULU2 — Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) September 18, 2023

Citi’nin Küresel Hizmetler departmanının başkanı Shamir Khaliq konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Citi Token Hizmetlerinin geliştirilmesi, kurumsal müşterilerimize anlık, 7/24 çalışan yeni nesil bankacılık hizmetleri sunma yolculuğumuzun bir parçasıdır.

Citigroup’tan Kripto Para Hamlesi

Citigroup’un Citi Token Services hamlesi sınır ötesi para transferlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Zira ülkeler arası saat farkları, resmi tatiller ve modası geçmiş bankacılık sistemleri nedeniyle sınır ötesi para transfer işlemleri günler sürebiliyor.

Citi Token Services ile birlikte fonlar tokenize edilerek para transfer işlemleri anlık olarak gerçekleştirilecek ve blockchain’de kayıt altına alınacak.

Citigroup’un bu hizmetinden faydalanmak isteyen müşterilerin ek olarak kripto para cüzdanı oluşturması gerekmeyecek. Bu işlemlere Citigroup’un bankacılık arayüzü üzerinden kolaylıkla erişilebilecek.

Citigroup’un bu hamlesi, Citigroup, New York Fed ve diğer bankalar tarafından yapılan testlerin ardından geldi. Citigroup’un hazine ve ticaret çözümleri departmanından dijital varlıklar küresel başkanı Ryan Rugg konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Citi ağı bünyesindeki çözümlerimiz, Düzenlenmiş Yükümlülük Ağı gibi girişimlerde kapsayıcı ve açık endüstri işbirliği ile tamamlanmaktadır.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Citi, geride bıraktığımız hafta blockchain tabanlı tahvil borsası BondbloX’ın ilk dijital saklama ortağı olmuştu.

Bununla birlikte Bloomberg kısa bir süre önce ABD merkezli küresel bankacılık devi JPMorgan’ın da sınır ötesi ödemeleri iyileştirmek amacıyla blockchain tabanlı çözümler üzerinde çalıştığını bildirmişti.

Citigroup’tan RWA Hamlesi

Citigroup, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesini benimseyen en son kurum oldu. Galaxy Research’e göre tokenize gerçek dünya varlıklarının (RWA) değeri geride bıraktığımız Ağustos ayında 3 milyar doları aştı.

Tokenize edilen gerçek dünya varlıkları (RWA) arasında altın ve değerli metaller, hisse senetleri, para piyasaları, karbon ofsetleri, hazineler, gayrimenkul ve özel kredi gibi sektörler yer alıyor.

Son olarak rwa.xyz verileri, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının değerinin 2023 yılında astronomik bir büyüme yaşayarak %450 oranında arttığını gösteriyor.