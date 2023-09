Bankacılık devi Citigroup, müşterilerinin dünyanın dört bir yanına kripto paralar aracılığıyla para göndermesine olanak sağlayan Citi Token Services adlı hizmetini başlattı.

Citi Token Services ürünü aracılığıyla sınır ötesi para transferleri gerçekleştirmek isteyen Citi Group müşterilerinin fonları dijital token’lere dönüştürülecek. Para transferlerine olanak sağlayan bu token’ler, Citigroup’un sahip olduğu ve yönettiği özel bir blockchain ağında geliştirildi.

18 Eylül tarihli raporlara göre Citi müşterileri mevcut bankacılık uygulamaları aracılığıyla söz konusu hizmete erişebilecek.

