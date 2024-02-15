Citibank, menkul kıymet tokenizasyonunu Avalanche ağında test edecek. Test sonuçları önümüzdeki haftalarda değerlendirilecek.

Çok uluslu finansal hizmetler devi Citibank, Avalanche blockchain’inde menkul kıymet tokenizasyonunu deneyeceğini duyurdu. Citibank, bu adım ile Wall Street’te dağıtık defter teknolojisinin yaygınlığını artırmayı amaçlıyor.

Banka, ilerleyen haftalarda “simülasyonun” sonuçlarına göre ilgili blockchain tabanlı hizmetleri sunup sunmayacağına karar verecek.

Citibank’ten Blockchain Hamlesi

Citibank, kavram kanıtlama programını başlatmak için Wellington Management ve kripto ETF sponsoru WisdomTree ile iş birliği yaptı.

Bloomberg’e göre taraflar, Avalanche’ta Wellington’ın ihraç ettiği varsayılan farazi bir özel sermaye fonunu tokenize etti. Avalanche bir akıllı sözleşme platformudur. Platformun kripto parası AVAX, tüm kripto paralar arasında piyasa değeri açısından 10’uncu sırada yer alıyor.

Tokenize menkul kıymetleri test etmek isteyen şirketlerin çoğu Avalanche’ı tercih ediyor. Republic de kâr paylaşımlı dijital varlık Republic Note’u Avalanche üzerinde piyasaya sürdü.

Citi, Wellington fonunun akıllı sözleşmesine fon dağıtım kurallarının işlendiğini açıkladı. Söz konusu kurallar, token’ların WisdomTree müşterileri arasında nasıl dağıtılacağını belirliyor.

Citibank’in dijital varlıklardan sorumlu müdürü Puneet Singhvi, Depository Trust & Clearing Corporation’ın kripto birimiyle de testler gerçekleştirdiklerini belirtti. İki şirket, otomatik kredi sözleşmelerinde özel fon token’larının teminat olarak nasıl kullanılabileceğini test etti.

Simülasyon sonucunda kontrollü bir ortamda müşteriler adına tokenize varlık oluşturup saklamanın ve bunu geleneksel bankacılık sistemleriyle uyumlu şekilde yapmanın mümkün olduğu ortaya çıktı. Simülasyon, ayrıca kuruluşların nasıl blockchain kullanmaya başlayabileceği konusunda bir yol haritası sunuyor.

Blockchain Tabanlı Menkul Kıymet Geliştirmek

Citigroup’un eski yöneticilerinden oluşan bir grup, geçtiğimiz ay kurumsal yatırımcılar için Bitcoin Depository Receipts (BTC DR) piyasaya sürmeyi planladıklarını duyurdu. Yeni ürün, müşterilere 1933 Menkul Kıymetler Yasası nedeniyle kayıt yaptırmaya gerek olmadan, Bitcoin’e yatırım yapma imkanı sunacak.

Banka, eylül ayında ise BondbloX Bond Exchange’e dijital varlık saklama hizmeti sunan ilk şirket oldu. BondbloX Bond Exchange, tahvile erişimi kolaylaştırmak için blockchain teknolojisini kullanıyor.

Dune Analytics verilerine göre, tokenize menkul kıymet piyasasının değeri 489 milyon dolara ulaştı. En popüler tokenize menkul kıymetler arasında faiz kazandıran stablecoin protokolü Mountain da bulunuyor.

Franklin Templeton CEO’su Jenny Johnson, 2022’de yaptığı bir açıklamada blockchain’in tokenize menkul kıymet gibi kullanım alanları bulabileceğini ve bunun tüm finans sektörünü değiştirebileceğini öne sürdü. Bitcoin’den o dönemlerde “dikkat dağıtıcı” diye bahseden Johnson, aradan geçen sürede kripto para konusunda yumuşadı.