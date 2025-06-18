ABD merkezli yatırım bankası Citi, ons altın için hem kısa hem de uzun vadeli fiyat tahminlerini düşürdü. Banka, bu revizyonun gerekçesi olarak yatırımcı talebindeki azalmayı ve küresel ekonomik görünümdeki iyileşmeyi gösterdi.

Kısa ve Uzun Vadeli Tahminler Geriledi

Citi’nin revize edilen tahminlerine göre 3 aylık tahmin: 3.500 dolardan 3.300 dolara indirildi. 6-12 aylık tahmin 3.000 dolardan 2.800 dolara düşürüldü.

Banka, düşüş trendi başlamadan önce ons altının 3.100 ile 3.500 dolar bandında seyretmeye devam edeceğini öngörüyor.

2026 için Daha Düşük Seviyeler Bekleniyor

Citi’nin notunda, altına olan yatırım ilgisinin özellikle 2025 sonlarından itibaren zayıflayacağı belirtiliyor. Bu senaryoya göre 2026’nın ikinci yarısında ons altın fiyatları 2.500 ile 2.700 dolar aralığına kadar çekilebilir.

Bununla birlikte, bankanın daha iyimser senaryosunda ise altın fiyatlarının üçüncü çeyrekte 3.500 doları aşabileceği ifade ediliyor.

Piyasadaki Güncel Fiyatlar

17 Haziran saat 12.50 itibarıyla ons altın 3.382,42 dolardan, gram altın 4.284,31 TL’den ve dolar/TL kuru 39,3971 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ons Nedir?

Gram altın, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatının 31,10’a bölünmesi ve ortaya çıkan rakamın dolar/TL kuru ile çarpılmasıyla belirleniyor. Bu hesaplama, Türkiye’deki altın fiyatlarının lira bazında karşılığını verir.