ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Binance arasında devam eden davada önemli bir gelişme yaşandı. ABD merkezli stabilcoin ihraççısı Circle, davada Binance’e destek verdi.

Circle, BUSD ve USDC gibi stabilcoin’lerin yatırım sözleşmesi teklifi olmadığını ve bu nedenle de SEC’in stabilcoin’ler üzerinde yetkisi olmadığını öne sürdü.

Circle, SEC ile Binance arasında bir süredir devam eden davaya stabilcoin’lerin mevcut finansal düzenlemeler kapsamında menkul kıymetler olarak sınıflandırılmaması gerektiğini belirterek müdahil oldu.

SEC, geride bıraktığımız Haziran ayında Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya dava açmıştı. ABD’nin menkul kıymetler düzenleyicisi, Binance’i menkul kıymet olarak tanımladığı kripto paraların ticaretini kolaylaştırmakla suçluyor.

Circle’ın argümanları, BUSD ve USDC gibi ödemeler için tasarlanmış stabilcoin’lerin yatırım sözleşmesi olmadığı ve bu nedenle SEC’in yetki alanı dışında kaldığı tezine dayanıyor. Circle tarafından yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:

Ödeme amaçlı stabilcoin’ler, kendi başlarına, bir yatırım sözleşmesinin temel özelliklerine sahip değildir. Onlarca yıllık hukuk kuralları, bir varlık satışının, satıcının satış sonrası vaatlerinden veya yükümlülüklerinden ayrı olarak, bir yatırım sözleşmesi oluşturmak için yeterli olmadığı görüşünü desteklemektedir.

Circle yaptığı başvuruda ayrıca bu stabilcoin’lerin kullanıcılarının bireysel alım satımlarında herhangi bir şekilde kâr etmeyi amaçlamadığını belirtti. Circle’ın bu argümanı oldukça önemli. Çünkü SEC, Binance’in ödül programları aracılığıyla sunduğu getirilerle BUSD’yi teşvik etmekle suçluyor.

SEC’in Binance’e Açtığı Dava

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’i Solana (SOL), Cardano (ADA) ve stabilcoin BUSD aracılığıya kayıt dışı menkul kıymet alım satımına aracılık yapmakla suçluyor. SEC bu ve daha birçok kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımlıyor.

SEC ayrıca Binance’in ödül programları da dahil olmak üzere tanıtım faaliyetleri nedeniyle BUSD’nin bir yatırım sözleşmesi olarak pazarlandığını savunuyor. Bununla birlikte Binance, BinanceUS ve Changpeng Zhao, davanın düşürülmesi için mahkemeye dilekçe sundu. Binance cephesi, SEC’in ABD Kongre’sinden yetki almadan kripto paraları düzenleyerek yetki alanını aştığını savunuyor.

Circle, Binance ile SEC arasındaki davada mahkemenin dostu (amicus curiae) olarak yer alıyor.