Dünyanın en büyük ikinci stabilcoin’i USDC’nin ihraççısı Circle, artan kurumsal talep nedeniyle halka arz (IPO) büyüklüğünü 24 milyon hisseden 32 milyon hisseye çıkardı.

Hisse başına 27-28 dolardan gerçekleşecek halka arzdan yaklaşık 880 milyon dolarlık gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu artışla birlikte şirketin değerlemesi 5,43 milyar dolar oldu.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da Circle’ın %10’luk hissesini satın almayı hedeflediğini duyurdu. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların stabilcoin ekosistemine yönelik güveninin giderek arttığını gösteriyor.

Circle IPO’su USDC’ye Olan Güveni Arttırdı

Circle’ın USDC’si şu anda 61 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para piyasasında %1,86’lık paya sahip. USDC’nin günlük işlem hacmi de %38 oranında artarak 9,37 milyar dolara yükseldi.

Son 30 günlük süreçte oldukça istikrarlı bir performans sergileyen USDC, ABD’de halka arz gerçekleştiren ilk büyük stabilcoin projesi olacak. Bu gelişmeyle birlikte stabilcoin’ler geleneksel finans alanında daha şeffaf ve düzenlenmiş bir şekilde yer alabilir.

Stabilcoin’ler ve DeFi Sektörleri için Yeni Dönem mi Başlıyor?

Circle’ın halka arz hamlesi yalnızca şeffaflık açısından değil, düzenlemelere uyum sağlama açısından da kritik bir adıma işaret ediyor. Circle’ın halka arzı, diğer büyük stabilcoin projelerine de halka arz olma konusunda cesaret verebilir.

Stabilcoin’ler, düzenlemelere uyum sağlayarak ve kurumsal benimsenmelerini arttırarak DeFi alanına entegrasyonu hızlandırabilir ve bu sayede dijital finans hizmetleri daha güvenli ve yaygın hale gelebilir.