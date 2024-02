Circle, USDC için Tron ağını desteğini sonlandıracaklarını açıkladı.

Circle bu kararın şirketin risk yönetimi doğrultusunda alındığını açıkladı. Böylelikle Tron ağında USDC ihracı durdurulacak. Bununla birlikte ağdaki mevcut USDC token’lere verilen destek 2025 yılının Şubat ayına kadar devam edecek.

1/ We are discontinuing USDC on the TRON blockchain in a phased transition. Effective immediately, we will no longer mint USDC on TRON. Transfers and redemptions of USDC on TRON will continue to operate normally through February 2025. Read the details: https://t.co/kw9A3ZUpWH

— Circle (@circle) February 21, 2024