Circle, USDC için Tron ağını desteğini sonlandıracaklarını açıkladı.

Circle bu kararın şirketin risk yönetimi doğrultusunda alındığını açıkladı. Böylelikle Tron ağında USDC ihracı durdurulacak. Bununla birlikte ağdaki mevcut USDC token’lere verilen destek 2025 yılının Şubat ayına kadar devam edecek.

1/ We are discontinuing USDC on the TRON blockchain in a phased transition. Effective immediately, we will no longer mint USDC on TRON. Transfers and redemptions of USDC on TRON will continue to operate normally through February 2025. Read the details: https://t.co/kw9A3ZUpWH — Circle (@circle) February 21, 2024

İstikrar ve Tüketici Güveninin Sürdürülebilirliği

Circle tarafından kısa bir süre önce yayınlanan blog gönderisinde, kullanıcıların Tron ağındaki USDC’lerini başka ağlardaki USDC’ye veya USD’ye dönüştürmeleri için yaklaşık bir yıllık süreleri olduğu belirtildi. Bu işlemin doğrudan Circle aracılığıyla veya ürünü destekleyen kripto para borsaları üzerinden yapılabileceği ifade ediliyor.

Risk yönetimi kurallarımız dahilinde USDC’nin desteklediği blockchain ağlarının uyumluluğunu sürekli olarak değerlendiriyoruz. USDC için Tron ağı desteğini sonlandırma kararımız, şirketimizin iş organizasyonu, uyum olmak üzere çeşitli unsurları içeren kurumsal yaklaşımızın bir sonucudur. Bu hamlemiz USDC’nin güvenilir, şeffaf ve güvenli kalmasını sağlama çabalarımızla uyumludur ki bunlar USDC’yi internetteki önde gelen düzenlenmiş dijital dolar yapan özellikler.

Bloomberg’ün haberine göre Justin Sun tarafından gelişirilen Tron ve token’i TRX şu anda SEC tarafından dolandırıcılık iddiasıyla soruşturuluyor. Justin Sun ise bu iddiaları reddederek haklılık payı olmadığını belirtti.

Her ne kadar Circle, USDC için Tron ağı desteğini sonlandırmasının nedenlerini açıklamaktan kaçınsa da Bloomberg’te yer alan bu iddianın, Circle’ın kararında etkili olduğun tahmin ediliyor.

USDT için En Çok Tercih Edilen Ağ Tron

Reflexivity Research tarafından yapılan bir araştırma, Tron ağındaki USDT kullanımının, Ethereum ağındaki USDT kullanımının %8 üzerinde olduğunu gösteriyor. Ancak buna rağmen USDC artık Tron ağında USDT ile rekabet etmeyecek.

CoinGecko verilerine göre USDC 28 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Bu, Circle’ın 2023 yılının Mart ayında yaşanan Silicon Valley Bank çöküşünden önceki 56 milyar dolarlık piyasa değerine kıyasla keskin bir düşüşe işaret ediyor.

Son olarak USDC’nin ihraççısı Circle’ın kısa bir süre önce halka arz (IPO) olmak için gerekli başvuruları yaptığını da belirtelim.