Stablecoin USDC’yi ihraç eden şirket Circle, en büyük rakibi Tether’ı hedef aldı. Circle, ABD’li yetkililerden Tether ve şirkete saklama hizmeti sunan Cantor Fitzgerald’a karşı sert önlemler alınmasını istedi.

Circle’ın küresel politika ve düzenleme stratejilerinden sorumlu başkanı Caroline Hill, ABD Temsilciler Meclisi’ne ifade verdi. Kripto Suçları II: Yasa Dışı Faaliyetlerle Mücadele Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi duruşmasına katılan Hill, Tether ve Cantor Fitzgerald’ı dolaylı yoldan hedef aldı.

“Stablecoin şirketlerinin lisans alması, düzenlenmesi ve devlet yetkililerinin denetiminde faaliyet göstermesi çok önemli. Piyasadaki şirketlerin tamamı, opak stablecoin şirketleri de dahil, bu standartlara uygun hareket etmiyor,” diyen Hill, şöyle devam etti:

Bazı dijital varlık şirketlerinin geçmişte kendilerini AML/CFT düzenlemelerinin üstünde gördüğünü herkes biliyor. Dolar destekli stablecoin ihraç ederken bile teröristlere, uyuşturucu tacirlerine ve devlet destekli aktörlere kucak açtılar.

Hill, çözüm olarak ABD Maliye Bakanlığı’na yasa dışı stablecoin faaliyetlerini tespit etme yetkisi verilmesini talep etti. Hill, ayrıca stablecoin-nakit dönüşümüne aracılık eden kuruluşların da yasa dışı faaliyetlerden sorumlu tutulmasını istiyor.

ABD merkezli Circle’ın yöneticisi, ayrıca dolar destekli ürünler sunan yabancı kuruluşların, ABD’nin dolar hakimiyetini tehdit ettiğini öne sürdü. Diğer açıklamaların yanı sıra, Tether’ın merkezinin Hong Kong’da olduğu düşünülürse, hedef alınanın Tether olduğu netleşiyor.

Tether’e Yönelik Tartışmalar

Tether, düzenlemelere uyum ve rezervlerinin içeriği gibi konularda sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor. Circle yöneticisinin eleştirileri de bu yaygın söylemlere oldukça benzer.

Tether’ın USDT için oluşturduğu rezervde stablecoin arzını bire bir karşılamaya yetecek kadar nakit olmadığı iddia edildi. Muhasebe işlemlerinin de şeffaf olmaması nedeniyle eleştirilen Tether, ABD’li düzenleyiciler ile sık sık karşı karşıya kalıyor. Hatta New York eyaleti, Tether’ın eyalet içinde hizmet vermesini yasakladı.

Tether, yaptırım listelerinde yer alan adresleri dondurmayı da reddediyordu. Fakat şirket, özellikle Hamas’a USDT yoluyla fon sağlandığı iddialarının dolaşmaya başlamasının ardından, düzenleyiciler ile bu konuda iş birliği yapmaya başladı.