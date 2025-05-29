Kripto dünyasında yılın en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak öne çıkan LIBRA memecoin skandalı, yasal süreçlerle daha da karmaşık hale geliyor.

ABD merkezli stablecoin ihraççısı Circle, LIBRA token’ını piyasaya süren ekiple bağlantılı iki Solana cüzdanındaki toplam 57,65 milyon dolarlık USDC’yi dondurdu.

Blokzincir analiz firması Arkham, 29 Mayıs’ta yayımladığı raporda Circle’ın dondurma işlemini çok imzalı kontrol yetkisi aracılığıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. İşlem, Mart ayında New York Güney Bölgesi’nde açılan toplu dava kapsamında yapıldı.

Dava, LIBRA yatırımcılarının Kelsier Ventures adlı kripto girişim şirketi ile kurucuları Gideon, Thomas ve Hayden Davis’e karşı açtığı şikâyetle gündeme geldi. New York merkezli hukuk firması Burwick tarafından yürütülen davada, yatırımcılar zarara uğratıldıklarını iddia ediyor. Sanıklar arasında Meteora kurucu ortağı Benjamin Chow ve KIP Protocol’den Julian Peh gibi diğer isimler de yer alıyor.

ALERT: $57M OF USDC ASSOCIATED WITH LIBRA FROZEN BY CIRCLE Two Libra accounts have just been frozen by Circle, including the Libra deployer wallet. These accounts contained a combined $57M in USDC which is now immobile. pic.twitter.com/HpmaM5HwVJ — Arkham (@arkham) May 28, 2025

Ne Olmuştu?

LIBRA token, Şubat 2025’te Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin sosyal medya üzerinden verdiği destekle büyük ilgi gördü. Arjantinli küçük işletmeleri desteklemek amacıyla tanıtılan token’ın fiyatı dakikalar içinde birkaç cent’ten 5 doların üzerine çıktı. Toplam piyasa değeri kısa sürede 4 milyar doları aştı.

Ancak arzın yüzde 70’ine hâkim olduğu ileri sürülen içeriden kişiler, kısa sürede ellerindeki token’ları satarak fiyatın yüzde 90’dan fazla düşmesine neden oldu. İçeriden işlem yaptığı iddia edilen isimler 150 milyon dolardan fazla kazanç sağlarken, yatırımcıların toplam zararı 250 milyon doları geçti.

Skandal, Arjantin’de siyasi krize yol açtı. Başkan Milei, konuyla herhangi bir bağı olmadığını savunarak sosyal medya paylaşımlarını sildi. Ancak kamuoyundan gelen baskılar, görevden alınma çağrılarına kadar uzandı. Kurulan resmi soruşturma birimi ise 19 Mayıs’ta feshedildi.

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Örnek Teşkil Edebilir

ABD mahkemelerinin aldığı dondurma kararı, yatırımcıların zararlarının önlenmesi ve tazminat taleplerinin güvence altına alınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğer dava başarılı sonuçlanırsa, kripto projelerinin kurucuları ve tanıtım faaliyetlerine katılan kişiler için örnek teşkil edebilecek yasal bir zemin oluşabilir.