Kripto dünyasında yılın en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak öne çıkan LIBRA memecoin skandalı, yasal süreçlerle daha da karmaşık hale geliyor.

ABD merkezli stablecoin ihraççısı Circle, LIBRA token’ını piyasaya süren ekiple bağlantılı iki Solana cüzdanındaki toplam 57,65 milyon dolarlık USDC’yi dondurdu.

Blokzincir analiz firması Arkham, 29 Mayıs’ta yayımladığı raporda Circle’ın dondurma işlemini çok imzalı kontrol yetkisi aracılığıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. İşlem, Mart ayında New York Güney Bölgesi’nde açılan toplu dava kapsamında yapıldı.

Dava, LIBRA yatırımcılarının Kelsier Ventures adlı kripto girişim şirketi ile kurucuları Gideon, Thomas ve Hayden Davis’e karşı açtığı şikâyetle gündeme geldi. New York merkezli hukuk firması Burwick tarafından yürütülen davada, yatırımcılar zarara uğratıldıklarını iddia ediyor. Sanıklar arasında Meteora kurucu ortağı Benjamin Chow ve KIP Protocol’den Julian Peh gibi diğer isimler de yer alıyor.

ALERT: $57M OF USDC ASSOCIATED WITH LIBRA FROZEN BY CIRCLE

Two Libra accounts have just been frozen by Circle, including the Libra deployer wallet.

These accounts contained a combined $57M in USDC which is now immobile. pic.twitter.com/HpmaM5HwVJ

— Arkham (@arkham) May 28, 2025