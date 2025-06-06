Çin merkezli teknoloji şirketi Webus International Limited, ABD’de SEC’e yaptığı başvuruyla 300 milyon dolarlık XRP rezervi oluşturma planını duyurdu.

Yapay zeka destekli mobilite çözümleri sunan Webus, bu planını geride bıraktığımız hafta açıklamıştı. Şirket kısa bir süre önce SEC’e yaptığı Form 6-K başvurusuyla planını resmileştirdi. Bu, şirketin uluslararası şoförlü taşıma ve rezervasyon hizmetlerinde XRP tabanlı ödemeleri hayata geçirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım.

Webus bu kapsamda Pazartesi günü ABD’li yatırım danışmanlığı şirketi Samara Alpha Management ile stratejik XRP rezervinin yönetilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Webus, kripto para sektöründeki yasal ve teknik altyapısını oluşturmayı hedefliyor.

Her ne kadar Webus, SEC’e resmi başvuruyu yapsa da, stratejik XRP rezervi konusunda son karar henüz verilmiş değil. Ancak bu adım, XRP’nin kurumsal düzeyde entegrasyonu için ciddi bir hazırlık olarak yorumlanıyor.

Webus Nasdaq’ta Listelendi

2025 yılının Şubat ayında Nasdaq borsasında halka arz olan Webus, halka arz sürecinde 8 milyon dolar toplamıştı. Şirket, yapay zeka destekli mobilite çözümlerini çeşitli uluslararası pazarlara taşıyor.

Bununla birlikte sürdürülebilir enerji şirketi VivoPower, geçtiğimiz günlerde Ripple destekli kripto para XRP üzerinden 121 milyon dolarlık rezerv oluşturmayı planladığını duyurmuştu. Bu planın ilk 100 milyon dolarlık kısmının BitGo tarafından yönetileceği belirtildi.