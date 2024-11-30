Çin merkezli oyun devi Boyaa Interactive, Hong Kong Borsası’ndaki listelemesi kapsamında, kripto para rezervlerini yeniden yapılandırarak önemli miktarda Ethereum’u (ETH) Bitcoin’e (BTC) dönüştürdüğünü açıkladı.

29 Kasım tarihinde yapılan açıklamaya göre şirket, 14.200 ETH’yi yaklaşık 515 BTC’ye çevirdi. İşlem, toplamda 49 milyon dolardan fazla bir değere ulaştı. Boyaa Interactive söz konusu ETH’leri ortalama 2.777 dolar maliyetle 39,45 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Bu dönüşümle birlikte Boyaa’nın toplam Bitcoin rezervi 3.183 BTC’ye ulaştı. Şirketin BTC başına fiyat ortalaması 57.724 dolar oldu.

Bitcoin Rezervlerini Artırma Stratejisi

Boyaa Interactive cephesinden yapılan açıklamada söz konusu adımın şirketin Bitcoin rezervlerini genişletme stratejisiyle uyumlu olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu, hem Ethereum hem de Bitcoin için piyasa görünümünü değerlendirerek bu dönüşümün doğru zamanda yapıldığına dikkat çekti.

Boyaa Interactive Mart ayında yaptığı açıklamada kripto paralara 100 milyon dolarlık bir yatırım planı duyurmuştu. Bu kapsamda şirketin 45 milyon dolarlık Bitcoin, 45 milyon dolar Ethereum ve 10 milyon dolarlık stablecoin (USDT ve USDC gibi) satın alacağı açıklandı.

Boyaa, Temmuz ayında UTXO Management Bitcoin Ekosistem Fonu’na 1 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını duyurdu. UTXO, Bitcoin ekosistemindeki önemli oyunculardan biri olan BTC Inc.’in varlık yönetim ortağı olarak biliniyor. BTC Inc. aynı zamanda Bitcoin Magazine’in sahibi ve Bitcoin Konferansı’nın organizatörüdür.

Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin’e Artan İlgisi

Boyaa’nın bu hamlesi, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik artan ilgisini gözler önüne seriyor. Yakın geçmişte Rumble gibi çevrimiçi yayın platformları ve Jiva Technologies gibi e-ticaret şirketleri de Bitcoin’e yatırım yapma kararlarını duyurdu.

Rumble, 20 milyon dolara kadar Bitcoin alımı için esnek bir bütçe ayırırken, Jiva Technologies, 1 milyon dolara kadar Bitcoin yatırımı yapma stratejisini açıkladı.

Bu gelişmeler, Bitcoin’in dijital varlık ekosisteminde ana akım bir yatırım aracı olarak konumunu güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Boyaa Interactive’in attığı bu adım, hem piyasa trendlerini hem de uzun vadeli yatırım stratejilerini yeniden şekillendiriyor.