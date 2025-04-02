Çin, 2019 yılında PlusToken dolandırıcılığıyla bağlantılı büyük bir operasyonda 194 bin BTC, 833 bin ETH ve çeşitli altcoin’leri ele geçirdi.

O dönemde ele geçirilen varlıkların toplam değeri 4 milyar dolardı, ancak bugünkü fiyatlarla 20 milyar doların üzerine çıktı.

Çinli yetkililer, Jiangsu Yancheng Orta Düzey Halk Mahkemesi tarafından 2020’de yayımlanan bir karara göre şu varlıklara el koydu:

194.775 BTC

833.083 ETH

487 milyon XRP

6 milyar DOGE

79.581 BCH

1,4 milyon LTC

27,6 milyon EOS

74.167 DASH

213.724 USDT

PlusToken, dünya çapında 2 milyar doların üzerinde kripto para topladı. 2018’de faaliyete geçen proje, kullanıcılarına aylık %9 ila %18 arasında kazanç vaat eden bir uygulama olarak sunuldu. Ancak temelde bir Ponzi şemasıydı ve yeni gelenlerden alınan paralar eski yatırımcılara ödendi.

2019’un ortalarında yatırımcılar fonlarını çekemediklerini bildirmeye başladı. O dönemde Çin’deki yetkililer harekete geçti ve 27 üst düzey PlusToken yöneticisini ve 82 bağlantılı kişiyi tutukladı.

Kasım 2020’de mahkeme, ele geçirilen varlıkları resmen duyurdu ve bunların toplam değerinin 4,2 milyar dolarolduğunu açıkladı. Ancak bugünün fiyatlarıyla bu varlıkların değeri 20,77 milyar dolara ulaştı.

Çin, BTC’leri Çoktan Sattı mı?

Çin hükümeti, operasyonda ele geçirilen varlıkların devlet hazinesine aktarılacağını duyurdu ancak bu varlıkların satılıp satılmadığına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin’lerin Çinli borsalara aktarıldığını gösteren zincir üzeri veriler olduğunu belirtti. Ona göre:

“Çin, 194 bin BTC’yi çoktan sattı. PlusToken dolandırıcılığı sırasında ele geçirilen BTC’ler Huobi gibi borsalara aktarıldı. Çin yönetimi, bu varlıkların ‘devlet hazinesine aktarıldığını’ söyledi ancak satılıp satılmadığına dair bilgi vermedi. Zincir üstü veriler, Bitcoin’lerin karıştırıcılar aracılığıyla dağıtılarak 2019’da satıldığını gösteriyor.”

Çin hükümeti bu satış hakkında hiçbir açıklama yapmadı, ancak bu, tarihin en büyük BTC satışlarından biri olabilir.

Çin Kriptoyu Yasaklarken Hong Kong Büyümeye Devam Etti

Çin, 2013’ten itibaren bankaların kripto para borsalarına destek vermesini yasakladı. 2017’de daha sert önlemler aldı:

ICO’ları yasakladı

Büyük borsaların kapatılmasını emretti

Binance, Şanghay’dan Hong Kong’a taşındı

2021 yılında ise Bitcoin madenciliği ve kripto ticareti tamamen yasaklandı.

Ancak Hong Kong, bu yasaklardan etkilenmedi ve büyük kripto şirketlerinin faaliyetlerine devam ettiği bir merkez haline geldi. Hong Kong, Çin’e siyasi olarak daha yakınlaştıkça bile kripto sektöründeki önemini koruyor.

Çin Blockchain’i İstiyor Ama Kripto Paraları Değil

Çin, blok zinciri teknolojisine büyük önem veriyor ancak merkezi olmayan kripto paraları desteklemiyor. 2019 yılında Başkan Xi Jinping, blockchain’in bir öncelik teknoloji olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Çin’in geliştirdiği Blockchain Service Network (BSN), devlet destekli bir blok zinciri ağı olarak oluşturuldu. Ancak kripto para kullanımı yerine merkezi bir kimlik doğrulama sistemi sunuyor.

BSN CEO’su He Yifan, Çin’in kripto paralara kapıyı tamamen kapatmadığını, ancak yurt dışına fon çıkışını asla serbest bırakmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde kripto dostu politikalar izlemesi, Çin’in gelecekteki duruşu açısından belirleyici bir faktör olabilir.

Eski Bitcoin Adresleri Hâlâ Hareket Ediyor

Çin’in kripto para geçmişi, PlusToken ile başlamadı. 2012’de Jiang Xinyu (takma adı: Friedcat), Bitcoin madencilik donanımı üretmek için yatırım topladı. Projesi ASICMiner adıyla tanındı ancak zamanla başarısız oldu.

Ancak Çin, ucuz enerji ve donanım üretim kapasitesi sayesinde madencilik sektörünün merkezlerinden biri haline geldi. 2021’de getirilen yasaklara rağmen, eski kripto adresleri hâlâ hareket ediyor.

Örneğin, Kasım 2024’te, Friedcat ile bağlantılı eski bir BTC adresi 206 BTC’yi (19,6 milyon dolar) taşıdı. Bu, 7 yıldır hareketsiz olan bir cüzdandan yapılan ilk büyük transferdi.

Bu tür hareketler, Çin’in hala kripto paralarla işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor.