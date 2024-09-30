Çin’in eski maliye bakanı Zhu Guangyao kripto para piyasalarına daha fazla odaklanılması için çağrıda bulundu.

Tsinghua Üniversitesi’nde düzenlenen bir zirvede konuşan Guangyao, Çin hükmetinin kripto paraların sermaye piyasaları üzerindeki potansiyel risklerini ve olumsuz etkilerini daha yakından değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Guangyao, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde adayların kripto paralara yönelik açıklamalarına da dikkat çekti. Kripto paraların önemli riskler barındırdığını belirten Zhu, bu risklerin farkında olunması gerektiğini belirtti ve dijital ekonominin gelişimi açısından uluslararası değişimlerin ve politikaların yakından takip edilmesinin önemini vurguladı.

Sina News’in haberine göre Çin’in eski maliye bakanı Zhu Guangyao, Donald Trump’ın kripto paralara ilişkin açıklamalarına dikkat çekti. Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Temmuz ayında Nashville’de düzenlenen Bitcoin 2024 Konferansı’nda, ABD’nin kriptoyu tamamen benimsemesi gerektiğini, aksi takdirde Çin’in bu fırsatı değerlendireceğini söyleyerek uyarıda bulunmuştu.

Trump, Bitcoin 2024 konferansındaki konuşmasında kripto para piyasasını 100 yıl önceki çelik endüstrisine benzetmiş ve bir gün kripto paraların altından daha değerli hala gelebileceğini belirtmişti. Donald Trump konuşmasında kripto paraların benzersiz ve daha önce görülmemiş bir yenilik olduğunu vurgulamıştı.

Çin’in eski maliye bakanı Guangyao, ABD’de SEC’in başlangıçtaki çekimser tutumuna rağmen Bitcoin ve Ethereum ETF’lerini onayladığına da dikkat çekti.

Çin kripto paralar konusunda temkinli kalmaya devam ederken Çin’e bağlı yarı özerk bölge Hong Kong ise kripto paraların benimsenmesini arttıracak girişimlerde bulunuyor. Halihazırda Hong Kong, Bitcoin ve Ether ETF’lerini listelemiş durumda ve Hong Kong’lu milletvekilleri kripto para sektörünü bölgeye çekmek için adımlar atmaya devam ediyor.