ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı yeni bir boyut kazandı. Karşılıklı yüksek gümrük vergilerinin devreye girmesiyle Çin yuanı son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Özet:

Çin’in ABD’den ithal edilen ürünlere uyguladığı %84’lük genel tarife Perşembe günü yürürlüğe girdi.

Yuan, 2007’den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 7,3498’den kapandı.

ABD Başkanı Trump, Çin mallarına uygulanan tarifeleri %125’e çıkarmıştı.

Çin, ABD’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyet etti ve hizmet sektöründe misilleme sinyali verdi.

Sermaye Piyasalarında Panik, Acil Önlemler Masada

Trump yönetiminin Çin mallarına uyguladığı %125 gümrük vergisi, Pekin’in buna karşılık %84 oranında tüm ABD ürünlerine vergi uygulamasıyla karşılık buldu. Bu gelişme, Çin para birimi yuanın 2007’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye inmesine neden oldu. Yurtiçi yuan kuru, 7,3498 seviyesinden kapanırken, offshore yuan 7,36 seviyelerinde dalgalandı.

BREAKING: China's retaliatory 84% tariffs on US imports have gone into effect — The Spectator Index (@spectatorindex) April 10, 2025

Çin’de Mart ayı itibarıyla yıllık %0,1 deflasyon görülmesi ve Şubat ayında bu oranın %0,7’ye kadar çıkması, ekonomideki daralma sinyallerini güçlendirdi. Çin Merkez Bankası, yuan için belirlediği günlük referans kuru olan orta noktayı 7,2066 olarak belirledi. Bu, Eylül 2023’ten bu yana görülen en düşük seviye.

Yetkililer, piyasaları desteklemek için acil mali teşvik paketleri üzerinde çalışıyor. Nisan ayında hem yurtiçi hem de yurtdışı yuan, %1’in üzerinde değer kaybı yaşadı.

688 Milyar Dolarlık Ticaret Dengesi Kırılabilir

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2024’te ABD ile Çin arasındaki toplam ticaret hacmi 688,28 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, 1979’daki diplomatik ilişkilerin başlamasından bu yana 275 kat artışa işaret ediyor.

ABD’nin Çin’e yaptığı ihracatlar, toplam ABD ihracatının %7’sini oluştururken, ithalatlarının %13,8’i Çin kaynaklı. Çin ise toplam ihracatının %14,7’sini ABD’ye yaparken, ithalatının %6,3’ünü ABD’den gerçekleştiriyor.

Uzmanlara göre, Çin’in ABD’den ithalatı yaklaşık 160 milyar dolar, ihracatı ise 400 milyar doların üzerinde olduğu için gümrük vergilerinin ekonomik etkisi sınırlı olabilir.

Carnegie China Direktörü Rick Waters, “Çin ekonomik anlamda doğrudan rekabet edemezse, yan sektörlere yönelerek misilleme yapma yoluna gider,” dedi.

Çin Hizmet Sektörüne Yönelebilir

Çin yönetimi, ABD’yi özellikle hizmet sektörü üzerinden sıkıştırmayı planlıyor. ABD’nin Çin karşısında finans, hukuk ve danışmanlık gibi alanlarda hizmet fazlası verdiği biliniyor. Çin’in resmi raporlarına göre, ABD için Çin beşinci en büyük hizmet pazarı konumunda.

Pekin, ABD’li firmaları kamu ihalelerinden dışlamak veya Çinli firmalarla iş birliklerini sınırlamak gibi adımlarla baskıyı artırabilir.

Çin ABD’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne Şikayet Etti

Çin Gümrük Tarifeleri Komisyonu, Trump’ın gümrük politikalarını “bir hatanın üzerine başka bir hata” olarak nitelendirdi. ABD’yi “karşılıklı saygıya dayalı eşit diyalog” çağrısıyla müzakerelere davet etti. Ayrıca, Çin ABD’yi DTÖ’ye şikâyet etti ve yapılanları “ekonomik zorbalık” olarak tanımladı.

BCA Research analizine göre, “Çin yönetimi, ABD’nin bu hamlelerini açık bir ekonomik savaş ilanı olarak görüyor ve yuanın ciddi biçimde değer kaybetmesine izin verecek gibi görünüyor.”

Capital.com analisti Kyle Rodda ise, “Trump, resesyon, siyasi baskılar ve borsa düşüşleriyle karşılaşınca geri adım attı. Ancak, piyasalara ve ABD ekonomisine verilen zarar hemen onarılamaz,” dedi.