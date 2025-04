ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı yeni bir boyut kazandı. Karşılıklı yüksek gümrük vergilerinin devreye girmesiyle Çin yuanı son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Özet:

Trump yönetiminin Çin mallarına uyguladığı %125 gümrük vergisi, Pekin’in buna karşılık %84 oranında tüm ABD ürünlerine vergi uygulamasıyla karşılık buldu. Bu gelişme, Çin para birimi yuanın 2007’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye inmesine neden oldu. Yurtiçi yuan kuru, 7,3498 seviyesinden kapanırken, offshore yuan 7,36 seviyelerinde dalgalandı.

BREAKING: China's retaliatory 84% tariffs on US imports have gone into effect

— The Spectator Index (@spectatorindex) April 10, 2025