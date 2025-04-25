Çin, ABD’den ithal edilen tıbbi ekipman, etan gazı ve uçak kiralama gibi ürünlere uyguladığı yüzde 125’lik gümrük vergilerini askıya almaya hazırlanıyor

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pekin yönetimi uçak kiralamaya yönelik vergilerin tamamen kaldırılmasını da değerlendiriyor.

Kararın, artan ekonomik baskılar ve yükselen ticari gerilimler nedeniyle gündeme geldiği belirtiliyor. Gelişme, Donald Trump’ın Çinli yetkililerle yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarının hemen ardından geldi. Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile düzenlediği basın toplantısında, Çin’le temas hâlinde olduklarını ve sabah saatlerinde görüşmeler yapıldığını söyledi.

Çin Merkez Bankası’ndan 600 Milyar Yuan’lık Müdahale

Çin Merkez Bankası (PBOC), ekonomik baskılara karşılık olarak 600 milyar yuan —yaklaşık 82,3 milyar dolar— tutarında nakit desteği sağladı. Bu destek, bir yıllık orta vadeli kredi aracı (MLF) kullanılarak finansal sisteme aktarıldı. Süresi dolan krediler düşüldüğünde, nisan ayı için net 500 milyar yuan’lık likidite sağlanmış oldu ve bu da Aralık 2023’ten bu yana gerçekleştirilen en büyük aylık destek olarak kayda geçti.

PBOC açıklamasında, sistemde “yeterli likiditenin” korunmasının hedeflendiğini belirtti. Golden Credit Rating baş ekonomisti Wang Qing, kararın, artan ticaret baskılarına rağmen destekleyici para politikasının sürdürüldüğüne işaret ettiğini ifade etti. Ayrıca, hükümetin özel tahvil ihraçlarına hız verdiği bu dönemde likiditenin artırılmasının gerekli olduğu vurgulandı.

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Yeni likidite, bankaların Mayıs tatili öncesi artan nakit talebini karşılamaya ve başlatılan tahvil ihraçlarını desteklemeye yardımcı olacak. Öte yandan PBOC, geçen ay MLF faiz oranlarının belirlenme yöntemini değiştirerek bankalara farklı oranlardan teklif verme imkânı tanıdı. Ayrıca, bir yıllık kredilerin maliyetini açıklamayı da bıraktı. Bu adımlar, para politikasında daha kısa vadeli faizlerle yönlendirme yapılmasına yönelik bir geçişin parçası olarak değerlendiriliyor.