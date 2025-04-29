Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’nin ticaret baskılarına karşı BRICS ülkelerine birlik çağrısı yaptı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS dışişleri zirvesinde konuşan Wang, ABD’yi “zorba” olarak nitelendirerek “Sessizlik ve ödün vermek, sadece bu zorbanın daha da ileri gitmesini sağlar” dedi.

Wang, “Tarifeleri pazarlık kozu olarak kullanmak, ABD’ye diğer ülkelerden fahiş bedeller talep etme gücü veriyor.” ifadesini kullanarak Washington’un yaklaşımını eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise mesajı pekiştirmek için alt yazılı bir video yayımladı. Videoda şu mesaja yer verildi:

“Çin diz çökmeyecek. Kendimizi savunmak, iş birliği ihtimalini yaşatır; ödün vermekse onu öldürür.”

Asya Piyasaları Yükseldi

Pekin’in kararlılık mesajları finans piyasalarında da yankı buldu. Çin Merkez Bankası’nın günlük referans kurunu yukarı çekmesinin ardından, denizaşırı yuan %0,2 değer kazanarak son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hong Kong borsasında Çin hisseleri %1,1 kadar yükselirken, ana karada işlem gören hisseler gün içinde hafif geriledi. İşlem hacimleri ise ortalamanın altında kaldı.

ABD ile Çin Arasındaki Müzakereler

Washington, Pekin’e yönelik yeni ticaret adımlarını sinyallerini verirken, Çin yetkilileri herhangi bir görüşme yürütüldüğünü yalanladı. Çin tarafı, ABD’nin uyguladığı tüm tarifeler kaldırılmadan ve iki ülke eşit şartlarda hareket etmeden müzakerelerin başlamayacağını savunuyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise CNBC’ye verdiği röportajda “gerilimleri artırmak istemediklerini” belirtti. Bessent Fox News’e verdiği bir diğer röportajda ise “Henüz bazı ABD ürünlerine yönelik ihracat yasağı getirmedik ama bu kart elimizde duruyor.” ifadesini kullandı. Bessent, Çin’in bazı ABD ürünlerine uyguladığı %125’lik tarifeleri askıya almasının olumlu bir sinyal olduğunu söyledi.

Ekonomiye İçeriden Destek

ABD ile artan ticaret gerilimi, Çin’in ihracat ağırlıklı sektörlerini tehdit ediyor. Nomura’nın analizine göre mevcut tarife politikaları Çin’de 15,8 milyon ihracata bağlı işi riske atabilir. Goldman Sachs, özellikle tekstil ve kimya sektörlerinin yüksek oranda ABD’ye bağlı olması nedeniyle daha fazla etkilenebileceğini belirtti.

Bu baskıyı hafifletmek amacıyla Pekin yönetimi, ihracatçılara destek sözü verdi. İlgili bakanlıklar, merkez bankasının uygun bir zamanda faiz indirimine gideceğini ve piyasaya daha fazla likidite sağlayacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Çin ekonomisinin üçte biri ihracata dayalı büyümeden gelmişti.

Wang Yi, konuşmasının sonunda BRICS ülkelerine bir kez daha seslenerek şunları kaydetti:

“ABD yıllarca serbest ticaretten faydalandı, şimdi ise bunu tehdit aracına dönüştürüyor. Diz çökmeyin.”

Bu açıklamalar, Pekin’in uluslararası arenada “serbest ticaretin savunucusu” rolünü üstlenmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Çin yönetimi, ABD ile ikili anlaşmalar yerine çok taraflı dayanışmayı öncelikli görüyor.