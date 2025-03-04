ABD’nin Çin mallarına ek %10 gümrük vergisi getirmesine karşılık Çin’den geniş kapsamlı yeni vergiler ve ticaret kısıtlamaları açıkladı. Çin ayrıca ABD’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikâyet etti.

Çin, 4 Mart Salı günü yayınladığı açıklamada 15 Amerikan şirketini ihracat kontrol listesine aldığını duyurdu. Kara listeye eklenenler arasında biyoteknoloji firması Illumina ve drone üreticisi Skydio da bulunuyor. Bu şirketlerin Çin’de yatırım yapmaları ve Çin’den ithalat veya ihracat yapmaları yasaklandı.

Ayrıca Pekin, ABD’den ithal edilen tavuk, buğday, mısır ve pamuğa %15, sorgum, soya fasulyesi, domuz eti, sığır eti, deniz ürünleri, meyve, sebze ve süt ürünlerine ise %10 ek vergi getirdiğini duyurdu. Yeni tarifeler 10 Mart’ta yürürlüğe girecek.

Çin, ABD’yi WTO’ya Şikâyet Etti

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin tek taraflı gümrük vergisi artışlarının WTO kurallarını ihlal ettiğini ve ekonomik iş birliğine zarar verdiğini belirterek WTO nezdinde resmi bir şikâyette bulunduğunu açıkladı.

“ABD’nin tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, WTO kurallarını ciddi şekilde ihlal etmektedir ve Çin-ABD ticari ilişkilerine zarar vermektedir.”

Çin geçmişte de Trump’ın başlattığı ticaret savaşları nedeniyle WTO’ya başvurmuştu ve ABD’nin tarifelerine yanıt olarak bazı Amerikan mallarına ek vergiler getirmişti. Çin ayrıca o dönemde kritik minerallerin ihracatını kısıtlamış ve Google’a yönelik bir rekabet soruşturması başlatmıştı.

Ekonomik Belirsizlik ve Çin’in Stratejisi

Ticaret savaşları devam ederken Çinli liderler, ülkenin ekonomik geleceğini şekillendirmek için başkentte toplandı. Çin’in en önemli siyasi etkinliklerinden “İki Toplantı” (Two Sessions) olarak bilinen bu zirvede ekonomik büyüme hedefleri ve bütçe planları masaya yatırılıyor.

Çin Başbakanı Li Qiang’ın yıllık hükümet çalışma raporunda yıllık büyüme hedefini %5 olarak açıklayacağı öngörülüyor. Öte yandan Pekin’in bütçe açığını %3’ten %4’e çıkarması ve ekonomik istikrarı sağlamak için yeni politikalar açıklaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin 10 Mart’ta yapacağı basın toplantısında, Çin’in ABD’ye karşı nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni detaylar vermesi bekleniyor.

Ticaret savaşlarının ve küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle Çin, tüketici enflasyon hedefini %2’ye düşürdü. Bu, son 20 yılın en düşük enflasyon hedefi olarak kayıtlara geçti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi giderek artarken, gözler şimdi Pekin’in atacağı yeni adımlara ve ABD’nin olası karşılıklarına çevrildi.