Zincir üstü verilere göre Çin hükümeti yıllar önce ele geçirdiği ETH’leri satmaya hazırlanıyor olabilir.

Kripto para araştırmacısı FreeSamourai 10 Ekim’de yaptığı paylaşımda Çin’in PlusToken operasyonunda ele geçirdiği varlıklardan geriye kalan 542.000 ETH’nin yaklaşık 7.000 ETH’lik bölümünü borsalara aktardığını bildirdi. Çin hükümetinin devasa miktarda ETH satışı gerçekleştireceği endişeler, ETH fiyatında da sert bir düşüşe yol açtı.

In early August, the remnants of ETH seized from the multibillion dollar PlusToken scheme awoke on-chain for the first time since 2021. Over the last 24h about 7k ETH of the remaining 542k ETH ($1.3b) was sent to exchanges indicating intent to begin selling the remaining tokens. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L — ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) October 9, 2024

Çin’in ele geçirdiği 542.000 ETH’nin toplam değeri 1,3 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bununla birlikte Çin’in henüz yüklü miktarda ETH satışı yapmadığını belirtiliyor. Çin’in önümüzdeki günlerde bu varlıkları satmak için harekete geçmesi ciddi bir satış baskısına yol açabilir.

PlusToken Dolandırıcılığı Nedir?

PlusToken projesi 2018 yılında yüksek faiz getirili hesaplar sunan Güney Kore merkezli kripto para borsası ve cüzdan sağlayıcısı olarak başlatıldı. Ponzi şeması olduğu anlaşılan proje 2019 yılında çöktü. PlusToken çökene kadar yatırımcılardan 194.000 BTC ve 830.000 ETH toplamıştı.

2020 yılı sonlarında Çin polisi, PlusToken dolandırıcılığıyla ilişkili yaklaşık 4,2 milyar dolarlık varlığa el koydu ve 100’den fazla kişiyi tutukladı. Mahkeme belgelerine göre ele geçirilen milyarlarca dolarlık fonlar, mağdurların zararlarının karşılanması amacıyla kullanılmak üzere Beijing Zhifan Technology Co.’ya devredildi.

Araştırmacılar, Çin’in ele geçirdiği BTC’lerin büyük bir kısmını sattığını ve ETH’leri de Bidesk adlı bir borsada sattığını öngörüyor. Analitik şirketi Lookonchain, Ağustos ayının başlarında PlusToken ile bağlantılı cüzdanlardan 790.000 ETH’nin transfer edildiğini öne sürmüştü. Ancak, bu bilgi Çinli blockchain analiz hesabı EmberCN tarafından yalanlandı. EmberCN, ETH’nin büyük bölümünün 2021’de satıldığını bildirmişti.

EmberCN, 7.000 ETH’lik son transferin ardından yeni bir açıklama yapmadı.

Ethereum (ETH) Neden Düşüyor?

ETH, Çin hükümetinin yaklaşık 7.000 ETH’yi satmak üzere borsalara aktardığına yönelik spekülasyonların ardından düşüşe geçti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,5 oranında değer kaybeden ETH 2.404 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Çin’in satış yapmaya başlaması halinde ETH’deki satış baskısının daha da derinleşebileceği öngörülüyor. İki aydan uzun bir süredir yatay trendde hareket eden ETH 2.200 dolar ile 2.700 dolar aralığında sıkışmış durumda. Satış baskısının güçlenmesi ihtimali, ETH’nin 2.200 dolarlık destek seviyesinin altına gerileme olasılığını arttırıyor.

PlusToken’dan gelen ETH’nin piyasaya ek bir arz baskısı oluşturup oluşturmayacağı henüz kesin değil, ancak bu durum Bitcoin savunucularını oldukça sevindirmiş durumda. Konuyla ilgili olarak bir X kullanıcısı şu paylaşımı yaptı:

Ethereum Vakfı 9 haneli ETH satışı yapıyor.

PlusToken 10 haneli ETH satıyor.

ETH ETF’leri, ETF lansmanından bu yana 9 haneli net çıkış görüyor.

Vitalik’in kendisi de durmaksızın ETH satıyor.