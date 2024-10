Zincir üstü verilere göre Çin hükümeti yıllar önce ele geçirdiği ETH’leri satmaya hazırlanıyor olabilir.

Kripto para araştırmacısı FreeSamourai 10 Ekim’de yaptığı paylaşımda Çin’in PlusToken operasyonunda ele geçirdiği varlıklardan geriye kalan 542.000 ETH’nin yaklaşık 7.000 ETH’lik bölümünü borsalara aktardığını bildirdi. Çin hükümetinin devasa miktarda ETH satışı gerçekleştireceği endişeler, ETH fiyatında da sert bir düşüşe yol açtı.

In early August, the remnants of ETH seized from the multibillion dollar PlusToken scheme awoke on-chain for the first time since 2021.

Over the last 24h about 7k ETH of the remaining 542k ETH ($1.3b) was sent to exchanges indicating intent to begin selling the remaining tokens. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L

— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) October 9, 2024