Uzman isim, Bitcoin’in (BTC) Mart ayı ortasına kadar 52.000 dolara yükseleceğine inanıyor.

Lider kripto para birimi 9 Şubat’ta 47.700 doların üzerine yükseldi. Böylelikle Bitcoin fiyatı, son olarak 12 Ocak’ta kaydedilen seviyelere geri döndü. Spot Bitcoin ETF’lerinin ikinci işlem gününde yani 12 Ocak’ta düşüşe geçen BTC fiyatı bir süredir düşüş trendindeydi.

Çin takviminde uğurlu bir dönemin başlangıcına işaret eden Çin Yeni Yılı’nın başlamasıyla BTC de yükselişe geçti. Çin yeni yılı aynı zamanda Lunar Bayramı veya Bahar Bayramı olarak da biliniyor.

Bitcoin 48.000 Doları Aşmaya Hazırlanıyor

47.700 doların üzerine yükselen Bitcoin fiyatı böylelikle Ocak ayının sonlarında kaydettiği 38.500 dolarlık dip seviyesinden bu yana önemli ölçüde toparlandı.

10x Research’ün kurucusu Markus Thielen, Bitcoin’in kısa bir süre içerisinde 48.000 dolara yükseleceğini tahmin etti. Thielen bu öngörüsünü Bitcoin’in geride bıraktığımız yıllarda Çin’in Lunar Bayramı sırasında kaydettiği yükselişlere dayandırıyor.

Markus Thielen ayrıca gelecekteki fiyat hareketliliklerini tahmin etmek için tekrarlayan dalga modellerini tanımlayan Elliot Dalga Teorisi’nden yola çıkarak Bitcoin’in mart ayı ortasına kadar 52.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Thielen’e göre Bitcoin’in halihazırda dördüncü dalga çekilmesini kapsamında fiyat düzeltmesine giderek 38.500 dolara geriledi. Thielen, şimdi ise yükseliş trendinin beşinci dürtüsel aşamasına girildiğini kaydetti.

Bitcoin’de boğa sezonunun 2025 yılında devam edeceğini öngören uzman isim, zirvenin ise 2025 yılının Nisan ve Ekim ayı arasında kaydedileceğine inanıyor.

Bitcoin Yeniden Toparlanıyor

Kripto para analitik platformu Santiment tarafından yapılan bir analiz, Bitcoin’in 12 Ocak’ya başlayan düşüş trendinden bu yana ilk kez kilit seviyelere yükseldiğine işaret ediyor.

CryptoPotato’ya açıklamalarda bulunan ZebPay COO’su Raj Karkara şunları kaydetti:

Bitcoin 46.000 doları aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı ki bu da sektörün güçlü ve sağlıklı olduğuna işaret ediyor. 7 Şubat Perşembe günü, Fidelity Wise Origin Bitcoin’e (FBTC) yaklaşık 130,1 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Özellikle, Ishares Bitcoin Trust (IBIT) 8 Şubat’ta 478,5 milyon dolarlık bir hacime ulaştı. Ayrıca ETF’lere giderek artan girişler, kripto para piyasasındaki yükseliş destekledi. ETF’ler sayesinde Bitcoin’in yatırımcı tabanı genişliyor.

İlginç bir şekilde Bitcoin’deki son yükseliş, içerisinde 1.000 ve daha fazla BTC bulunan cüzdanların içerisindeki BTC’lerin sayısının arttığı bir döneme denk geldi. Bu metrik son 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ki bu da yatırımcıların Bitcoin’e olan güveninin yeniden arttığına işaret ediyor.

Öte yandan borsalardaki Bitcoin miktarının 2017 yılının Aralık ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilemesi de dikkat çekiyor. Bu, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’lerini satmak istemedikleri şeklinde yorumlanabilir.