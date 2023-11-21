Çin’in en büyük masa ve kart oyunu şirketi, önümüzdeki 1 yıllık süre içerisinde 100 milyon dolarlık BTC ve ETH satın almayı planlıyor.

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited’de işlem gören Çin merkezli Boyaa Interactive, Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) başta olmak üzere 100 milyon dolarlık kripto para satın almayı planladığını açıkladı. Boyaa Interactive’in bu kararı, kurumsal yatırımcıların kripto para sektörüne yönelik ilgisinin arttığı bir dönemde geldi.

Boyaa Interactive Kripto Paralara Yatırım Yapacak

Boyaa Interactive’in yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada 100 milyon dolarlık kripto para satın alma planının şirketin web3 alanındaki varlığını destekleme konusunda hayati önem taşıdığı belirtildi. Hong Kong Exchanges and Clearing Limited tarafından yayınlanan belgelere göre Boyaa Interactive onay aldığı takdirde 12 aylık zaman diliminde satın alımı gerçekleştirecek.

Medyaya yansıyan belgelere göre Boyaa Interactive ağırlıklı olarak BTC ve ETH’ye yatırım yapmayı planlıyor. Raporlar, Boyaa Interactive’in yaklaşık 90 milyon doları BTC ve ETH’ye eşit bir şekilde paylaştıracağını gösteriyor. Kalan 10 milyon dolar ise stabilcoin Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) satın almak için kullanılacak.

Satın alımın ne zaman gerçekleştirileceğine, hangi kripto para birimlerine yatırım yapılacağına ve yatırım miktarına ise şirketin yönetim kurulu karar verecek.

Neden BTC ve ETH?

Boyaa Interactive, BTC ve ETH’ye yatırım yapma gerekçesini de paylaştı. Şirket, iş geliştirme stratejileriyle uyumlu olan ve sıkı risk yönetimi testlerinden başarıyla geçen kripto para birimlerine yatırım yapmayı hedefliyor.

Boyaa Interactive özellikle güçlü likiditeye ve yüksek piyasa değerine sahip projelere yatırım yapmayı hedefliyor. Dolayısıyla şirket bu kapsamda Bitcoin, Ethereum, USDC ve USDT gibi kripto para birimlerini tercih etti.

Özellikle BTC ve ETH son dönemde kurumsal yatırımcılar arasında büyük bir popülarite kazandı. Raporlar, kurumsal yatırımların hem BTC’ye hem de ETH’ye milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını gösteriyor. Görünüşe bakılırsa kurumsal yatırımcılar, bir sonraki boğa sezonunu değerlendirmek istiyor.