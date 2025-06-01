Çin hükümeti, kripto para saklamayı da yasaklayan yeni bir düzenlemeye imza attı. Daha önce madencilik ve alım-satımı yasaklayan Çin, şimdi de bireysel cüzdanlarda kripto varlık bulundurmayı hukuken suç sayacak. Bu karar, kripto piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı.

Ne Oldu?

Çinli yetkililer, Bitcoin dahil olmak üzere dijital varlıkların bireysel olarak saklanmasını yasakladıklarını açıkladı. Böylece ülkede kripto alım-satımı ve madenciliğin ardından saklama da yasaklanmış oldu.

Bu karar, Çin’in dijital yuan (CBDC) odaklı merkezi para politikasını pekiştirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, Bitcoin gibi merkezsiz para birimlerini dijital yuan’ın rakibi olarak görüyor ve bu tür yasaklarla kullanıcı ilgisini azaltmayı hedefliyor.

Arka Plan: Çin’in Dev Bitcoin Stoğu

Bu yasak kararı öncesinde Çin’in elinde bulunan devasa BTC stoğunun bir kısmını sattığı bildirilmişti. Ancak Çin, hâlâ yaklaşık 194.000 BTC ile dünyanın en büyük ikinci Bitcoin rezervine sahip ülkesi. Bu, toplam arzın yaklaşık %0,924’üne denk geliyor. Çin’in elindeki BTC’lerin akıbeti henüz net değil; devlet kurumlarının da bu yasaktan etkilenip etkilenmeyeceği bilinmiyor.

Piyasa Tepkisi

Haberi takiben kripto piyasalarında düşüş yaşandı. Bitcoin, kısa süreliğine 104.000 doların altına geriledi. Altcoin’lerde de benzer kayıplar yaşandı. Özellikle Cardano (ADA), son 24 saatte %5,55’lik bir düşüşle en çok değer kaybedenler arasında yer aldı.

Bu düşüş, yüksek kaldıraçlı yatırım yapan birçok yatırımcının pozisyonlarının likidite olmasına neden oldu. Ünlü trader James Wynn’in 949 BTC’lik (yaklaşık 99,3 milyon dolar) pozisyonu tasfiye edildi.

Çin’in Kripto Yasağı Geçmişi

Bu, Çin’in kripto para kullanımına yönelik ilk hamlesi değil. Çin, 2017 yılında ICO’ları ve kripto alım-satımını yasaklandı, bu süreçte Bitcoin %40 değer kaybetti. 2021 yılında ise Çin’de kripto para madenciliği yasaklandı, Bitcoin %50’den fazla düştü. Ancak her iki durumda da BTC kısa sürede toparlandı ve yeni zirveler gördü:

Çin’in 2017 yılındaki yasaklamasının ardından Bitcoin fiyatı Aralık ayında 20.000 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. 2021 yılındaki yasaklamanın ardından ise Kasım ayında BTC fiyatı 69.000 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Topluluğun Tepkisi: “Çin Yine Yasakladı, Ama İşe Yaramayacak”

Kripto topluluğu, Çin’in yeni yasağına alaycı tepki verdi. “Bu yasaklar Bitcoin kullanımını durdurmaz” görüşü hâkim. Geçmişteki örnekler de Çin’in baskılarının küresel kripto sektörünü yok edemediğini gösteriyor.

Sonuç olarak Çin’in bireysel saklama yasağı, kısa vadede dalgalanmalara yol açsa da, kripto para topluluğunun merkeziyetsizlik arzusu ve diğer ülkelerdeki yasal boşluklar sayesinde sektörün uzun vadede büyümeye devam etmesi bekleniyor.

Bu tür yasaklar daha fazla kullanıcıyı daha özgür ve düzenleme dostu bölgelere yönlendirebilir.