Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng, faiz indirimine gideceklerini açıkladı. Çin’in bu hamlesi, ABD’de Fed’in geride bıraktığımız hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından geldi.

Analistler ve finans uzmanları, Çin’in faiz indirimine gitmesinin, Bitcoin’deki yükseliş trendini ve kripto para piyasasındaki büyümeyi destekleyebileceğine inanıyor.

Çin’in Faiz İndirimine Gitmesinin Bitcoin Üzerindeki Olası Etkileri

Çin Merkez Bankası (PBOC), 24 Eylül Salı günü 7 günlük repo faiz oranının %0,2 puan indirileceğini ve yerel bankalar için zorunlu karşılık oranının (RRR) 50 baz puan düşürüleceğini açıkladı. Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng, faiz indiriminin ne zaman gerçekleştirileceğine dair kesin bir tarih paylaşmadı ancak kısa süre içerisinde hayata geçirileceğine dair garanti verdi.

Pan Gongsheng, ekonominin gidişatına bağlı olarak yıl sonuna kadar 25 ile 50 baz puan aralığında ek faiz indirimine gidebileceklerinin de sinyallerini verdi. Çin’de beklentiler, merkez bankasının yalnızca 10 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği yönündeydi.

ING’nin Çin baş ekonomisti Lynn Song, bu hamleyi “beklenenden biraz daha güçlü” olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan kripto para uzmanı Anthony Pompliano, PBOC’nin bu beklenmedik adımının ardından piyasaya yüksek miktarda ucuz sermaye akışı gerçekleşeceğini öngördü. Pompliano, ucuz sermayenin küresel piyasalara akmasıyla varlık fiyatlarının da bu gelişmeden olumlu etkileneceğini söyledi.

Acropolis kurucusu Mason Carter, bu gelişme sonrasında Bitcoin’in diğer varlıklardan daha iyi performans gösterebileceğini öngörüyor. X’teki birçok kripto para meraklısı, Çin’in faiz indirimine gitme kararının Bitcoin fiyatındaki yükselişi tetikleyebileceğine dair görüşlerini paylaştı.

Bitcoin (BTC) fiyatı geride bıraktığımız hafta ABD merkez bankası Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından yaklaşık %7,51’lik yükseliş yaşadı ve 65.000 dolar sınırına yaklaştı. Bu haberin hazırlandığı an itibariyle son 24 saatte %0,1 oranında artış yaşayan BTC 63.490 dolar seviyesinde işlem görüyordu.