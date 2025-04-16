Çin, yasa dışı faaliyetlerden ele geçirdiği devasa miktarda kripto parayı satmaya başladı. Ancak bu satışların belirsiz kurallarla yürütülmesi hem hukukçular hem de finans uzmanları arasında ciddi endişelere neden oluyor.

Her ne kadar Çin 2021 yılında kripto para ticaretini yasaklamış olsa da, son raporlar hükümetin devasa Bitcoin stoklarını gizlice elden çıkardığını ortaya koydu. 2023 sonu itibarıyla yerel yönetimlerin elinde yaklaşık 15.000 BTC bulunuyordu ve bu da o dönem 1,4 milyar dolar değerindeydi. Bu satışlar, yerel yönetimlerin önemli bir gelir kalemine dönüşmüş durumda.

Satışlar Özel Şirketler Üzerinden Gerçekleştiriliyor

Çin’in, ele geçirilen Bitcoin’leri doğrudan değil, özel şirketler aracılığıyla sattığı bildiriliyor. Özellikle Jiafenxiang gibi firmalar, 2018’den bu yana toplamda 3 milyar yuan (yaklaşık 414 milyon dolar) değerinde kripto para satışı gerçekleştirdi. Satış gelirleri yuan’a çevrilerek yerel yönetim hesaplarına aktarılıyor.

Ancak burada en büyük sorun, net bir yasal çerçevenin olmaması. Çin’de farklı bölgeler ele geçirilen kripto paraları farklı yöntemlerle satıyor; bu da hukuki belirsizlik, yolsuzluk riski ve usulsüzlük endişelerini artırıyor.

Yeni Düzenlemeler Gündemde

Bu düzensizliğin önüne geçmek isteyen hâkimler, avukatlar ve polis yetkilileri, ele geçirilen kripto paraların nasıl yönetileceğine dair yeni kurallar üzerinde tartışıyor. Bu durum, özellikle Trump’ın ikinci döneminde ABD-Çin ilişkilerinin yeniden gerilmesi ve ABD’nin Bitcoin rezervi oluşturma planı çerçevesinde Çin’de de büyük bir değişikliğin işareti olabilir.

Zhongnan Üniversitesi’nden Profesör Chen Shi, kripto paraların satışının geçici bir çözüm olduğunu ve Çin’in genel kripto para yasağıyla çeliştiğini vurguladı. Daha fazla dava ve daha büyük meblağlar söz konusu oldukça yeni ve net kuralların acilen çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ocak ayında düzenlenen bir seminerde konuşan avukat Guo Zhihao ise, mevcut yasağın, yerel otoritelerin bu kripto paraları satma ihtiyacıyla çeliştiğini belirtti. Bu sürecin Çin Merkez Bankası tarafından yönetilmesi gerektiğini savunan Guo, “ABD Başkanı Trump’ın yaptığı gibi Çin de ulusal bir rezerv oluşturmalı” dedi.

Kripto Suçlarında Patlama

2023 yılı boyunca Çin’de kripto parayla ilişkili suçlarda ciddi artış yaşandı. İnternet dolandırıcılığı, kara para aklama ve yasa dışı kumar olaylarında kripto para kullanımı dikkat çekti. Bu suçlara bağlı para trafiği 59 milyar dolara ulaşırken, 3.000’den fazla kişi kara para aklama suçlamasıyla yargılandı.

Bu süreçte yerel yönetimlerin el koyma gelirleri %65 artarak 378 milyar dolarla rekor kırdı. Ele geçirilen kripto paralar birçok şehir için önemli bir finans kaynağına dönüşmüş durumda. Ancak bu durum, kripto para düzenlemeleri konusundaki kafa karışıklığını daha da derinleştiriyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,4 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 83.798 dolar seviyesinde işlem görüyor.