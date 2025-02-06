Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına uyguladığı ek %10 gümrük tarifesine karşı koymaya hazır olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda Çin, ABD’nin en gümrük tarifesine misilleme olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve diğer bazı ürünlere %15’e varan ek vergi getirdiğini duyurdu. Yeni vergiler 10 Şubat’ta yürürlüğe girecek. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

“ABD’nin tek taraflı ekonomik zorbalığına karşı gerekli önlemleri alacağız.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise şunları kaydetti:

“ABD’nin, fentanil krizi bahanesiyle aldığı bu kararını kınıyoruz ve meşru haklarımızı savunacağız.”

Trump yönetimi, Çin’in ABD’ye fentanil sevkiyatlarını durdurmadığını öne sürerek ek tarifeleri hayata geçirdi. Trump’ın bu hamlesi, ilk döneminde Çin’e uyguladığı %25’e varan tarifelerin üzerine ek bir yük getiriyor.

Ticaret Savaşı Çin Ekonomisini Zorluyor

ABD’nin aldığı ek tarifeler, Çin’in zaten kırılgan olan ekonomisi üzerinde ek bir baskı oluşturuyor. Trump yönetimi, ayrıca Çinli e-ticaret satıcılarının doğrudan ABD’ye düşük maliyetli ürün göndermesini sağlayan “de minimis” muafiyetini kaldırarak ticareti daha da zorlaştırdı.

Ekonomistler, bu ek tarifelerin Çin’in 2025 yılı büyüme oranını %4,5’e düşürebileceğini belirtiyor. Goldman Sachs verilerine göre, Çin ekonomisinin büyümesine yönelik beklenti, Trump’ın bu hamleleriyle birlikte zayıflayabilir.

Geride bıraktığımız yıl Çin’de enflasyon oranı %0,2 oranında arttı. Goldman Sachs analistleri, ABD tarifelerinin dış talebi azaltması nedeniyle enflasyonun 2025’te %0,4 seviyesinde kalacağını öngörüyor. Öte yandan Çin, 2020 yılında ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi konusunda baskılarla da karşı karşıya. Trump’ın ek gümrük vergilerini artırabileceği ihtimali, Çin tarafında büyük bir belirsizlik yaratıyor.

UBS Çin Başekonomisti Wang Tao, “%10’luk tarife artışı beklenmedik derecede hızlı geldi, ancak bunun daha ne kadar ileri gideceğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. UBS, bazı Çin ürünlerine %60’a varan ek tarifeler uygulanabileceğini öngörüyor.

Yuan Üzerindeki Baskı Artıyor

Ticaret savaşının tırmanmasıyla birlikte offshore yuan, ABD doları karşısında %0,60 değer kaybederek 7,3631 seviyesine düştü. Yuan, Trump’ın Kasım’daki zaferinden bu yana %3,7 değer kaybetti.

Ancak Çin Merkez Bankası (PBOC), kur istikrarını sağlamak için önlemler almayı sürdürüyor. Banka, Ağustos 2024’ten bu yana yuanın dolar karşısında günlük referans kurundan %2 sapmasına izin vererek kontrollü bir dalgalanma politikası izliyor.

Goldman Sachs analistlerine göre, Çin Merkez Bankası yuanı 7,40 ile 7,50 arasında tutmaya çalışırken sıkı kontrolleri sürdürecek.

Çin’in 2023’te toplam ihracatının %15’ini ABD’ye yaptığı ve bu ticaretin 524,6 milyar dolar seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, Trump’ın ek tarifelerinin Çin’in gelir akışını önemli ölçüde etkileyebileceği belirtiliyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, Çin’in 2025 bütçe açığının GSYH’nin %2,6’sına ulaşabileceğini ve hükümetin Mart ayındaki yıllık parlamento toplantısında ek teşvik paketleri açıklayabileceğini öngörüyor.

Çin, ABD’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne Şikayet Edecek

Pekin yönetimi, Trump’ın aldığı ek tarife kararını Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) taşımaya hazırlanıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, bu kararın uluslararası ticaret kurallarına ciddi bir ihlal olduğunu belirtti.

Ancak, Çin’in geçmişte WTO’da açtığı davaların ABD’nin ticaret politikalarına karşı hızlı bir sonuç getirmediği biliniyor.

Ekonomistler, Pekin yönetiminin şimdilik dengeli bir yanıt verdiğini ancak ABD’nin tarifeleri artırması halinde daha sert adımlar atabileceğini belirtiyor. Bu da küresel ekonomiyi olası yeni bir ticaret savaşının içine sürükleyebilir.