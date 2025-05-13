Çin ve ABD arasında varılan 90 günlük tarifesiz dönem anlaşması, Pekin yönetimi tarafından diplomatik bir zafer olarak lanse ediliyor. Bu anlaşma, küresel piyasalardaki iyimser havayı tetikledi.

Çin’den vergi indirimi ama nadir toprak elementlerinde sıkı denetim devam ediyor. Çinli yetkililer, devlet medyası ve sosyal medya fenomenleri, pazartesi günü yapılan açıklamalarda ABD ile imzalanan ticaret anlaşmasını Çin için açık bir zafer olarak değerlendirdi. Devlete ait CCTV kanalının sosyal medya hesabında, “Çin’in kararlı duruşu ve net karşı adımları son derece etkili oldu.” ifadeleri yer aldı.

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ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini %145’e kadar çıkarmıştı. Ancak Cenevre’de varılan yeni anlaşmayla bu oran %30’a düşürüldü. Çin de ABD ürünlerine uyguladığı tarifeleri %125’ten %10’a indirmeyi kabul etti.

Çin sosyal medya platformu Weibo’da “#USChinaSuspending24%TariffsWithin90Days” etiketi 420 milyon görüntülenmeye ulaştı. Bu ifade, iki ülkenin ortak bildirisindeki %24 ifadesine gönderme yapıyor.

Bir kullanıcı “Atalarımız boyun eğmedi, biz neden vazgeçelim?” diye yazdı. Bu paylaşım binlerce beğeni aldı.

Çin, bu anlaşmayla istikrarlı ve güvenilir bir ticaret ortağı olduğunu göstermeye çalışıyor. Pekin yönetimi, daha önce uyguladığı katı nadir toprak elementi ihracat kısıtlamalarını gevşetmeyi kabul etti. Ancak, bu elementlerin yasa dışı yollarla dışarı çıkarılmasına karşı mücadele mesajı da yineledi.

Çin Ticaret Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yasa dışı nadir toprak elementi ticaretine karşı ulusal güvenlik gerekçesiyle mücadeleye devam edileceğini bildirdi. Bu kaynaklar, ABD’nin yüksek teknoloji sanayileri için hayati öneme sahip.

Anlaşma kapsamında Çin ve ABD, ticaret ve para politikası konularında düzenli görüşmeleri sürdürebilmek için yeni bir “istişare mekanizması” kurma konusunda da anlaştı.

Küresel Piyasalar Anlaşmayı Olumlu Karşıladı

ABD ve Çin’in tarifeleri geçici olarak askıya alması, küresel piyasaları da rahatlatan bir gelişme oldu. Pazartesi günü birçok borsada yükseliş görüldü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC’ye verdiği demeçte “Bu tarihi bir ticaret başarısı” diyerek iki ülkenin birkaç hafta içinde yeniden görüşeceğini belirtti.

Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Jian, Cenevre görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada “Meşru çıkarlarımızı kararlılıkla savunacağız” ifadelerini kullanmıştı. Çin Ticaret Bakanlığı da anlaşmayı “önemli bir adım” olarak niteledi ancak Washington’a, “tek taraflı tarife politikalarını tamamen düzeltmesi” çağrısında bulundu.

“Çin Anlaşmayı Zafer Olarak Görüyor”

TS Lombard Çin Araştırmaları Başkanı Rory Green, “Bu anlaşma Çin içinde büyük bir zafer olarak görülüyor” dedi. Green, “ABD bir ‘kâğıttan kaplan’ olarak görülüyor ve Xi Jinping, Washington’u Çin’i eşit kabul etmeye zorladı” yorumunda bulundu.

Green ayrıca, Çin’in uyuşturucu ile mücadelede attığı adımlar sayesinde, %20 fetanil tarifesinin de kısa sürede kaldırılabileceğini öngörüyor.

Buna karşın, ABD yönetimi yarı iletkenler, ilaç sektörü ve yüksek teknoloji alanlarında uyguladığı özel tarifeleri kaldırmayı henüz düşünmüyor. Analistler, bu alanlardaki yaptırımların daha uzun süre gündemde kalabileceğini belirtiyor.