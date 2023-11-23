Kripto para fenomeni CryptoBull, astronomik XRP fiyat tahminlerinde bulundu. Geçmiş fiyat hareketliliklerinden yola çıkan CryptoBull, XRP’de 4,20 dolar, 7,20 dolar ve 470 dolar seviyelerine yükseleceğini öngördü.

Özet:

Kripto para analisti CryptoBull, Ripple (XRP) fiyatının 4,20 dolar, 7,20 dolar ve hatta 470 dolara yükselebileceğine dair tahminlerde bulundu.

Bir diğer analist ise CryptoBull’a destek verdi ve XRP fiyatının kolaylıkla 27 dolara ulaşabileceğini iddia etti.

Dark Deffender gibi analistler ise nispeten daha ulaşılması kolay XRP fiyat tahminlerinde bulundu. Dark Defender, XRP fiyatının iki gün üst üste 0,6044 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması durumunda 1,88 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

XRP %47.000’lik Yükseliş Yaşayabilir mi?

Ripple (XRP) en popüler kripto para birimlerinden biri. Ripple’ın son dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı 3 tarihi zafer kazanmasıyla birlikte yatırımcıların XRP’ye yönelik ilgisi yeniden yükselişe geçti. Bu süreçte birçok önde gelen analist ve uzman da XRP fiyat tahminlerinde bulundu.

Kripto para analisti CryptoBull da kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda XRP fiyat tahmininde bulunan isimler arasına katıldı. Ripple’ın (XRP) geçmişteki fiyat hareketliliklerinden yola çıkan CryptoBull, 4.20 dolar, 7.20 dolar ve hatta 470 dolarlık astronomik fiyat tahminlerinde bulundu.

Bir diğer kripto para analisti ise CryptoBull’u XRP fiyat tahmini nedeniyle tebrik etti ve XRP fiyatının 26 dolar seviyesini kolaylıkla geçeceğini öngördü.

Bununla birlikte XRP fiyatının 470 dolara yükselmesi pek de olası görünmüyor. Zira varlığın bu fiyat seviyesine yükselebilmesi için piyasa değerinin 250 trilyon dolara ulaşması gerekiyor. Bitcoin’in 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı dönemde kripto para piyasasının toplam piyasa değeri yalnızca 3 trilyon dolardı.

Daha Gerçekçi XRP Fiyat Tahminleri

Dark Defender gibi bazı analistler ise XRP’de daha gerçekçi fiyat tahminlerinde bulundu. Dark Defender, XRP fiyatının 0,6044 dolar seviyesinin üzerinde iki günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda 1,88 dolara kadar yükselebileceğine inanıyor.

XRP fiyatının 2023 yılının kalan günlerinde nasıl bir performans izleyebileceğine dair senaryolar için aşağıdaki medyaya tıklayarak hazırladığımız YouTube videomuza göz atabilirsiniz.