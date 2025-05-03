CIA Başkan Yardımcısı Micheal Jayellis, kurumun Bitcoin ve diğer kripto paraları bir ödeme aracı olarak değerlendirdiğini açıkladı. Jayellis, bu varlıkları “çantadaki yeni bir seçenek” olarak tanımlarken, CIA’nin hem kriptoyu kullanmak hem de izlemek için gelişmiş teknolojilere yatırım yaptığını belirtti.

Özet:

CIA, Bitcoin’i ödeme aracı olarak kullanabileceğini kabul etti.

Jayellis’e göre kripto para teknolojilerinde Çin’e karşı stratejik avantaj sağlamak gerekiyor.

CIA, kripto paraları hem istihbarat toplamak hem de düşmanların faaliyetlerini bozmada kullanıyor.

Jayellis: “Bitcoin burada kalacak. Kurumlar benimsiyor, bu iyi bir trend”

Bitcoin, CIA’nin Araç Çantasında

CIA Başkan Yardımcısı Micheal Jayellis, kripto para sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Jayellis, Anthony Pompliano ile yaptığı röportajda, Bitcoin’in ve dijital varlıkların, CIA’nin ödeme aracı olarak değerlendirdiği seçenekler arasında yer aldığını söyledi. Ayrıca şunları ekledi:

“Bitcoin anonim değil, pseudonymous (takma adlı). Bu da istihbarat toplamak için kullanılabilirliğini artırıyor.”

Jayellis, CIA’nin kötü aktörlerin kripto para ödemelerini izlemek adına emniyet birimleriyle yakın iş birliği içinde olduğunu belirtti. Bu aktörler arasında uyuşturucu kartelleri, terör grupları ve yaptırıma tabi rejimler yer alıyor.

Çin: “Varoluşsal Tehdit”

Jayellis’e göre CIA’nin birinci önceliği Çin hakkında en iyi istihbaratı Başkan Trump’a sunmak.

“Çin, sadece bir tehdit değil; ekonomik ve teknolojik anlamda ABD’nin varoluşsal tehdididir. Kuzey Kore, İran, Rusya, IŞİD, El Kaide elbette risk teşkil ediyor ama Çin başka bir boyutta.”

Trump’a göre Çin, adil olmayan ticaret yolları, fikri mülkiyet hırsızlığı ve siber saldırılar yoluyla küresel kuralları çiğniyor. Jayellis, bu tespiti ilk yapanın Trump olduğunu ve eski başkanların “Çin’in barışçıl yükselişine izin verdiğini” söyledi.

Kripto, İstihbaratın Yeni Silahı

CIA, dijital para teknolojilerini yalnızca bir ödeme aracı olarak değil, aynı zamanda istihbarat toplama ve düşman ağlarını bozma aracı olarak da kullanıyor. Jayellis’e göre bu strateji, kriptoyu kötüye kullananların önünü kesmek için kritik.

CIA ayrıca, kuantum bilişim, yapay zekâ, yarı iletkenler ve biyoteknoloji gibi alanlarda da Çin’e karşı küresel teknolojik üstünlük sağlamayı hedefliyor.

Micheal Jayellis, DOGE gibi kamuoyunda esprili şekilde anılan kripto projelerinden ziyade, Bitcoin gibi temel varlıkların hem stratejik rekabet hem de istihbarat operasyonları açısından kilit öneme sahip olduğunu vurguluyor. CIA, kriptoyu yalnızca izlemekle kalmıyor, gerektiğinde aktif şekilde kullanmaya da hazırlanıyor.