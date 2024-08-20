Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kripto varlıklarla ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından hazırlanan düzenlemenin bazı maddelerinin kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) iptal başvurusunda bulundu. CHP, düzenlemenin yürürlüğünün durdurulmasını ve iptal edilmesini talep ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın kripto para düzenlemesine ilişkin yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açtıklarını belirtti.

26 Haziran 2024 tarihli ve 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2 Temmuz 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

İptal Başvurusunun Gerekçeleri

Gökhan Günaydın, başvuruda dayandıkları temel gerekçeleri şu şekilde sıraladı:

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının Yapısı ve Faaliyetleri: Günaydın, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yapısının ve faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin maddelerin kamu yararına aykırı olduğunu ifade etti.

Günaydın, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yapısının ve faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin maddelerin kamu yararına aykırı olduğunu ifade etti. Ortakların Nitelik Kaybı Durumunda Pay Devri: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortaklarının, gerekli nitelikleri kaybetmeleri durumunda mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemlerin hukuki belirsizlikler taşıdığına dikkat çekti.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortaklarının, gerekli nitelikleri kaybetmeleri durumunda mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemlerin hukuki belirsizlikler taşıdığına dikkat çekti. Sözleşme Usul ve Esasları: Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile müşterileri arasında yapılacak sözleşmelerin usul ve esaslarının, kanuni bir ölçüte dayanmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenmesini eleştirdi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile müşterileri arasında yapılacak sözleşmelerin usul ve esaslarının, kanuni bir ölçüte dayanmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenmesini eleştirdi. İfade Özgürlüğünün Sınırlanması: SPK’ya içerik çıkarma ve erişim engelleme yetkisi verilmesinin, ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir düzenleme olduğuna vurgu yaptı.

SPK’ya içerik çıkarma ve erişim engelleme yetkisi verilmesinin, ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir düzenleme olduğuna vurgu yaptı. Hukuki Statü Belirsizliği: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mensuplarının, kanun düzeyinde net bir biçimde tanımlanmamış olmasının da önemli bir hukuki sorun oluşturduğunu belirtti.

CHP, bu düzenlemelerin kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nden iptal talebinde bulundu.