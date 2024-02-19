Chiliz (CHZ) fiyatı geride bıraktığımız bir haftalık süreçte %30 oranında arttı.

Spor alanında blockchain teknolojisi aracılığıyla devrim yaratmayı hedefleyen Chiliz’in (CHZ) piyasa değeri de bu süreçte tekrar 1 milyar doların üzerine yükseldi.

Chiliz (CHZ) Neden Yükseliyor?

CHZ’deki yükseliş büyük ölçüde Chiliz’in Güney Kore’nin en üst düzey profesyonel futbol ligi K-League ile kurduğu ortaklıktan kaynaklanıyor olabilir. Chiliz ve K-League arasında kurulan stratejik ortaklıkla K-League Fantasy platformu tanıtıldı.

Bu ortaklıkla birlikte taraftar katılımının bir üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu ortaklıkla birlikte K-League’de mücadele eden 12 futbol kulübünün tamamı için taraftar token’i çıkartılacak. Güney Kore’deki futbol taraftarları bu sayede gönül verdikleri futbol kulübü tarafından düzenlenen anketlere katılabilecek, taraftar ödülleri kazanabilecek ve benzersiz deneyimlere erişme şansı yakalayacak.

Öte yandan taraftarlar Chiliz tarafından desteklenen K-League Fantasy aracılığıyla kendi sanal takımlarını oluşturarak dijital futbolcu kartları toplayabilecek ve futbolcuların gerçek performanslarına göre rekabetçi ödüller kazanabilecek.

K-League aynı zamanda Chiliz ağına doğrulayıcı olarak katılacak ve ağın güvenliğine, merkeziyetsizliğine katkıda bulunacak.

K-League ile Chiliz arasındaki ortaklıkla birlikte yaklaşık 1,5 milyon K-League taraftarının CHZ’yi benimsemesinin önü açılacak.

Chiliz (CHZ) Fiyat Tahminleri

CoinMarketCap, K-League ortaklığına ve benimsenme oranındaki artışa atıfta bulunarak Chiliz (CHZ) fiyatının yıl sonuna kadar 0,40 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte uzun vadede Chiliz’in spor dünyasında kuracağı yeni ortaklıklarla gerçek kullanım durumlarının arttırılması halinde de CHZ’nin büyüme potansiyeli olduğu düşünülüyor.

Chiliz teknik analizleri CHZUSD paritesinin şu anda günlük grafikte yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte CHZ’de 50 günlük hareketli ortalama destek seviyesi olarak çalışıyor. RSI verileri ise CHZ’nin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve yükselişe devam etmeden önce fiyat düzeltmesine gidebileceğinin sinyallerini veriyor.

CHZ’de 0,20 ve 0,25 dolar seviyeleri şu an için ana direnç seviyeleri olarak görülüyor.