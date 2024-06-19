2024 Yılı Chiliz (CHZ) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Chiliz (CHZ) 0,08 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, CHZ’nin 2024 yılında 0,082027 dolar ile 0,294232 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

CHZ’nin 2024 yılı için öngörülen 0,294232 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %266,63 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Chiliz (CHZ) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, CHZ’nin 2025 yılında 0,082027 dolar ile 0,294232 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

CHZ’nin 2025 yılı için öngörülen 0,294232 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %266,63 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı için Chiliz (CHZ) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, CHZ’nin 2030 yılında 0,057213 dolar ile 0,197259 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

CHZ’nin 2030 yılı için öngörülen 0,197259 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %145,79 oranında değer kazanması gerekiyor.

Chiliz (CHZ) 1 Dolara Yükselebilir mi?

Chiliz’in 1 dolara ulaşabilmesi için güncel fiyatlardan %1.146,05 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı algoritmik tahminlerine göre Chiliz’in 1 dolara ulaşması beklenmiyor. Algoritmaya göre öngörülen en yüksek fiyat seviyesi 1 Ocak 2029 itibariyle 0,476482 dolar.

Chiliz (CHZ) 10 Dolara Yükselebilir mi?

Chiliz’in 10 dolara ulaşabilmesi için %12.360,48 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı algoritmik tahminlerine göre Chiliz’in 10 dolara ulaşması beklenmiyor. Algoritmaya göre öngörülen en yüksek fiyat seviyesi 1 Ocak 2029 itibariyle 0,476482 dolar.

Chiliz (CHZ) 100 Dolara Yükselebilir mi?

Chiliz’in 100 dolara ulaşabilmesi için %124.504,83 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in yapay zeka tabanlı algoritmik tahminlerine göre Chiliz’in 100 dolara ulaşması beklenmiyor.

CoinCodex’e göre öngörülen en yüksek fiyat seviyesi 1 Ocak 2029 itibariyle 0,476482 dolar.

Chiliz (CHZ) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Chiliz (CHZ) teknik analizi için en çok tercih ettiği göstergeler arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor. Chiliz teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. CHZ fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, CHZ’nin yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. CHZ fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise CHZ’nin düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Chiliz (CHZ) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi CHZ fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörler de CHZ fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Düzenleyici gelişmeler

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Benimsenme

Makroekonomik gelişmeler

DeFi’deki gelişmeler

CHZ fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Chiliz’in (CHZ) Geleceği ve Yorumları

Spor ve eğlence sektörüne odaklanan Chiliz (CHZ), bu alandaki en popüler kripto para birimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Platformun geleceğinde spor kulüpleri ve taraftarlar arasındaki etkileşimi artıran projeler ve kurumsal benimseme kritik rol oynayabilir.

Chiliz ayrıca önemli teknolojik yenilikler ve güncellemeler duyuruyor. Chiliz’in geleceği için geliştiricilerin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de büyük önem arz ediyor.

Gelecekte birçok spor kulübü ve organizasyonun Chiliz’i benimsemesi, varlığın geleceğinde kritik rol oynayabilir.

Ancak, özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Özellikle kripto paralar, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle CHZ gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Chiliz (CHZ) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Chiliz (CHZ) Nedir?

Chiliz, 2018 yılında piyasaya sürülen, spor ve eğlence sektörüne odaklanan bir blockchain platformudur. Socios.com uygulamasıyla bilinen Chiliz, taraftarların favori spor takımları ve kulüpleri ile etkileşime geçmesini sağlar ve CHZ token’ı bu platformda kullanılan ana kripto para birimidir.

Chiliz Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Chiliz madenciliği yapılabilir bir kripto para birimi değildir. CHZ token’ları, platformun ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş ve dağıtılmıştır.

Nereden ve Nasıl Chiliz Satın Alınır ve Saklanır?

Chiliz’i (CHZ) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak Chiliz satın alabilirsiniz. Satın aldığınız Chiliz’leri güvenli bir cüzdanda saklamanız önemlidir. Hot wallet (çevrimiçi cüzdan) ve cold wallet (çevrimdışı cüzdan) seçenekleri bulunmaktadır.