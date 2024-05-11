Web3 projesi Cheelee (CHEEL), kripto paraların genel olarak düşüş trendinde olduğu 10 Mayıs’ta yüzde 8’e yakın yükseldi. Kripto paranın haftalık değer artışı ise yüzde 15’i aşıyor.

Peki Cheelee tam olarak nasıl bir proje? CHEEL ne işe yarıyor? Nasıl satın alınır?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Cheelee Nedir?

Cheelee blockchain tabanlı ve kısa video odaklı bir sosyal medya platformudur. BNB Smart Chain üzerinde 2023’te faaliyete başladı.

YouTube Shorts’a benzer içerikler barındıran platform, katılımcıları ödüllendirme bakımından Web2 hizmetlerinden ayrılıyor.

Günümüzde sosyal medya kullanıcı sayısı 5 milyarın üzerinde. Ancak geleneksel platformlar, içerik üreticilerini ya hiç ödüllendirmiyor ya da çok cüzi bir miktar ayırıyor.

Bu sorunu çözmek üzere geliştirilen Cheelee projesi, çok daha gelişmiş bir parasallaştırma mekanizması sunarak akışını izleyen kullanıcıları ödüllendiriyor.

Sosyal medya kullanımını oyunlaştırarak ve parasallaştırarak bir “ilgi ekonomisi” yaratmayı amaçlayan Cheelee, bu yönüyle bir GameFi projesini temsil ediyor.

Cheelee’nin uygulaması App Store ve Google Play’de mevcut. Yeni üyeler kaydolduktan hemen sonra ücretsiz NFT gözlükler teslim alıyor.

Platformda video izleyenler, buna ayırdıkları süre oranında CHEEL kazanıyorlar. Cheelee, reklamdan elde ettiği gelirin yüzde 70’ini kullanıcıları ödüllendirmeye ayırıyor.

Ekosistemin bir NFT pazar yeri bulunuyor. Bu pazar yerinde Cheelee’nin merkezinde yer alan gözlükler basılabiliyor, alınıp satılabiliyor veya stake edilebiliyor.

Gözlüklerin her birinin ayrı bir sadakat seviyesi mevcut. Daha pahalı olanlar daha fazla gelir elde ediyor. Gözlük sayısının artması geliri de artırıyor.

CHEEL Nedir?

CHEEL, Cheelee ekosisteminin yönetişim token’ıdır. Ekosistemi yöneten DAO’ya katılma ve değişiklik tekliflerinde oy kullanma hakkı verir.

Yönetişimin haricinde, NFT gözlüklerin seviyesini yükseltmek ve uygulama içi reklam vermek için de CHEEL ödemek gerekir.

Cheelee’de geri kalan tüm ödemeler, ekosistemin diğer token’ı LEE ile yapılır. NFT yükseltirken LEE kullanmak da gereklidir.

Her iki coin de kripto para borsalarında listeleniyor. Dolayısıyla bir yatırım aracı olarak da kullanılıyorlar.

LEE’nin maksimum arzı 7 milyar ile sınırlı. CoinMarketCap verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla bunun yalnızca 400 bini dolaşımda.

CHEEL’in maksimum arzı ise 1 milyar olarak belirlendi. Dolaşımda olan arz ise 53,8 milyon civarında.

Cheelee Token’lar Nasıl Satın Alınır?

CHEEL; Gate, LBank ve BitMart gibi merkezi bazı kripto para borsalarında listeleniyor. Kripto parayı merkeziyetsiz borsa (DEX) PancakeSwap’ten satın almak da mümkün.

LEE’nin piyasası ise biraz daha dar. Kripto para PancakeSwap ve MEXC’de listeleniyor.