Ripple’ın XRP’si son haftalarda etkileyici bir performans sergileyerek piyasa değeri en yüksek kripto paralar listesinde üçüncü sıraya yerleşti. Bununla birlikte XRP ile Ether (ETH) arasındaki fark hala oldukça büyük. Yatırımcılar mevcut piyasa döngüsünde XRP’nin ETH’yi geçmeyi başarıp başaramayacağını merak ediyor.

ChatGPT’ye göre, XRP’nin Ethereum’u geçme ihtimali bir dizi önemli koşulun gerçekleşmesine dayanıyor.

XRP ve Ethereum Arasındaki Fark

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasıyla birlikte kripto para piyasasında yükseliş trendi başladı. Trump Pump olarak adlandırılan bu süreçte Bitcoin 100.000 doları aşarken birçok altcoin de kayda değer yükselişler yaşadı.

Ripple’ın XRP’si de bu süreçte yaklaşık %400’lük yükseliş yaşayarak 0,6 dolardan 2,9 dolara kadar yükseldi. XRP bu performansıyla BNB, SOL ve USDT gibi popüler altcoin’leri geride bıraktı ve piyasa değerine göre üçüncü sıraya yükseldi.

Ether (ETH) ise bu süreçte beklentilerin altında performans gösterdi. Kısa bir süre önce 4.000 doları aşan Ether (ETH) böylelikle Mart ayından bu yana kaydettiği en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Ethereum’un (ETH) piyasa değeri 480 milyar, XRP’nin ise 140 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla XRP’nin ETH’yi geçerek ikinci sıraya yerleşmesi için yaklaşık 3,4 katlık bir yükseliş kaydetmesi gerekiyor. Uzmanlar ve analistler Trump yönetiminin SEC Başkanı olarak Paul Atkins’i aday göstermesiyle XRP’nin yükseliş potansiyelinin arttığını öngörüyor.

XRP Ethereum’u Geçebilir mi?

ChatGPT, XRP’nin Ethereum’u geçme ihtimalini düşük olarak değerlendiriyor, ancak bu olasılığı tamamen göz ardı etmiyor. ChatGPT’ye göre şu faktörlerin gerçekleşmesine bağlı olarak piyasa değeri olarak XRP, ETH’yi geçebilir.

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ChatGPT, özellikle boğa sezonlarında spekülasyonların altcoin fiyatlarını rekor seviyelere taşıyabildiğini belirtiyor. XRP’nin geçmişte bu tarz spekülatif yükselişler yaşadığını hatırlatan ChatGPT, Ethereum ekosisteminin de oldukça güçlü olduğuna dikkat çekti. Özellikle Ethereum’un DeFi, NFT ve dApp gibi işlevsel kullanım alanları, token’ın hem boğa hem de ayı piyasalarında ilgi görmeye devam etmesini sağlıyor.

Zorlu Bir Yol

ChatGPT, XRP’nin Ethereum’u geçmesini “zorlu bir görev” olarak tanımlıyor. Bunun gerçekleşmesi için Ripple’ın SEC davasını kazanması, XRP’nin benimsenme oranlarının hızla artması ve aynı anda Ethereum’un ciddi aksaklıklar yaşaması gerekiyor. Ancak bu koşulların tümü gerçekleşse bile, Ethereum’un devasa ekosistemi ve kurumsal benimsenmesi XRP için bu hedefi oldukça zorlaştırıyor.

Sonuç olarak XRP’nin Ethereum’u geçme ihtimali, yalnızca piyasa koşullarına değil, Ripple’ın düzenleyici ve teknolojik başarılarına da bağlı. Öte yandan Ethereum’un güçlü ekosistemi ve geniş kullanım alanları, onu lider altcoin pozisyonunda tutmaya devam ediyor. XRP için bu hedef, ulaşılması zor ama imkansız olmayan bir başarı olarak değerlendirilebilir.