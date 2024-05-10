Yatırımcılar, kripto paraların gelecekteki fiyatlarını tahmin etmek için sıklıkla ChatGPT gibi yapay zeka tabanlı dil modellerini kullanıyor. Bu nedenle son dönemde yapay zeka tahminleri kripto para piyasasında öne çıkmaya başladı. Biz de bu kapsamda ChatGPT’ye Ripple (XRP) fiyatına ilişkin görüşleri için soracağız.

Ripple (XRP) son olarak 2021 yılında 1,96 dolara kadar yükseldi ve o günden bu yana 1 doların altında işlem görüyor. Ancak pek çok piyasa katılımcısı, Bitcoin’de 20 Nisan’da gerçekleşen blok ödülü yarılanmasının piyasada boğa sezonunu tetikleyeceğini ve XRP’nin de bu süreçte ciddi değer artışları yaşayacağını öngörüyor.

Ripple (XRP) Ne Zaman 1 Dolara Ulaşacak?

ChatGPT, 2024 yılının sonuna kadar XRP’nin 1 doları aşabileceğine inanıyor. XRP şu anda 0,50 dolar bandında işlem görüyor ve ChatGPT’nin de öngördüğü 1 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %100 oranında değer kazanması gerekiyor. Bununla birlikte pek çok popüler analist, XRP’de 1 dolar ile 5,89 dolar arasında değişen fiyat tahminleri yapıyor.

Öte yandan ChatGPT’ye XRP’nin 50 dolara yükselip yükselemeyeceğini de sorduk. ChatGPT, XRP fiyatının 50 dolara ulaşabilmesi için çok daha uzun bir periyodun gerektiğini belirtti. Yapay zeka tabanlı sohbet botuna göre XRP 21 yıl sonra yani 2045 yılında 50 dolar seviyesine ulaşabilir.

ChatGPT, XRP’nin bu fiyat seviyesine yükselebilmesi için küresel çapta yaygın olarak benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Uzun vadede çeşitli faktörler, XRP fiyat performansı üzerinde rol oynayabilir. ChatGPT’ye göre finansal kurumların sınır ötesi ödemelerde XRP’yi kullanması, bu faktörlerden bir olabilir.

XRP’nin geliştirici şirketi Ripple Labs, son yıllarda pek çok banka ve finansal kurumla ortaklık kurdu. Bu ortaklıkların önemli bir bölümü sınır ötesi ödemeleri daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirmeye odaklanıyor. Sonuç olarak XRP’nin benimsenmesinin arttırması durumunda doğal olarak XRP fiyatının da yükselişe geçtiğini görebiliriz.

Ripple’ı (XRP) çevreleyen yasal sorunların çözüme ulaşması varlığın gelecekteki fiyatını olumlu yönde etkileyebilir. Zira Ripple, 2020 yılının Aralık ayından bu yana ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davayla mücadele ediyor.