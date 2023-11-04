ChatGPT, yatırımcıların piyasa duyarlılığındaki artış ve ekonomideki gelişmelerin Bitcoin fiyatında olumlu bir etki yaratacağına ve dolayısıyla BTC fiyatının yeni bir ATH’ye ulaşacağına inanıyor.

Özet:

Bitcoin, piyasa duyarlılığındaki artış ve ekonomideki gelişmeler neticesinde 2023 yılının kalan kısmında yükselişe geçerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleyebilir.

Düzenlemeler konusundaki gelişmeler ve piyasa manipülasyonu gibi olumsuzluklar ise BTC fiyatını olumsuz etkileyebilir.

Son dönemde birçok BTC fiyat tahmini yapıldı. Bunlardan bazıları 3 milyon dolar gibi gerçekleşmesi zor fiyat seviyelerine işaret ederken bazıları ise nispeten gerçekleşmesi daha kolay fiyat seviyelerini öngörüyor. Örneğin bir analist, Bitcoin fiyatının 2023 yılı sonlanmadan 38.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Bitcoin’de Bu Yılki Hedefler

2023 yılı Bitcoin ve kripto para piyasası için oldukça ilginç geçti. Önde gelen uzmanlar ve analistler, Bitcoin liderliğindeki kripto para piyasasının boğa sezonuyla birlikte yeni zirvelere ulaşacağını öngörüyor.

Biz de bu kapsamda OpenAI’ın yapay zeka tabalı sohbet botu ChatGPT’ye Bitcoin’in 2023 yılından önce 69.000 dolarlık bir önceki rekor fiyat seviyesinin üzerine yükselip yükselemeyeceğini sorduk. ChatGPT, Bitcoin’in 2023 yılı sonlanmadan bir önceki rekor fiyat seviyesinin üzerine yükselebilmesi için gereken bazı faktörlere yer verdi. Bunların başında yatırımcıların piyasa duyarlılığı geliyor.

ChatGPT’ye göre Bitcoin’in bu yıl yeni bir zirveye ulaşmasında enflasyon oranları, merkez bankalarının para politikası değişiklikleri ve küresel ekonomik istikrar gibi faktörler de rol oynayabilir. ChatGPT, Bitcoin’de işlem hacimlerinin ve aktif cüzdan adreslerinin sayısındaki artışlar da lider kripto para biriminin yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirlemesiyle sonuçlanabilir.

Bitcoin 3 Milyon Dolara Ulaşabilir mi?

3 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) fiyat tahmini, Twitter’daki kripto para analistlerinden Luke Broyles’tan geldi. Luke Broyles. Bitcoin’in tıpkı internetin ilk yıllarında kaydettiği gibi bir büyüme kaydederek BTC başına 3 milyon dolarlık fiyat seviyesine yükselebileceğini öngördü.

Josh Olszewics ise Bitcoin’in 2023 yılı sonlanmadan 38.000 dolarlık fiyat seviyesine yükselebileceğine inanıyor.