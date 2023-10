ChatGPT’ye göre Bitcoin’in yeniden 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bazı parametreler göz önünde bulundurulduğunda olasılıklar dahilinde.

Özet:

Bitcoin, blok ödülü yarılanması ve piyasası duyarlılığı gibi faktörlerin etkisiyle 2024 yılında 69 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir.

SEC’in kripto para şirketlerine açtığı davalar, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması gibi faktörler de Bitcoin fiyatındaki yükselişi tetikleyebilir.

Robert Kiyosaki, Adam Back ve daha birçok önde gelen isim, Bitcoin (BTC) fiyatının 2024 yılı başlarında 100.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bu Faktörler Bitcoin’i Tüm Zamanların Zirvesine Taşıyabilir

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT’ye göre Bitcoin, 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi 69.000 dolara ve daha da üzerine yükselebilir. ChatGPT’ye göre bu yükseliş için 3 faktör kilit önem arz ediyor: yükselişlerin yaşandığı bir yıl, blok ödülü yarılanmasının başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve piyasada pozitif momentum.

ChatGPT’ye göre önümüzdeki yıl kripto para piyasasında yükselişlerin başlaması, piyasaya yönelik ilgiyi arttırabilir ve dolayısıyla bireysel ve kurumsal yatırımcıları kendine çekebilir.

ChatGPT, 2024 yılındaki blok ödülü yarılanmasının da yükseliş için kilit faktörlerden bir olduğuna inanıyor. Her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanmaları, her blokta üretilen BTC miktarını yarı yarıya azaltır. Tarihsel veriler, Bitcoin’in her blok ödülü yarılanmasının ardından yükseliş trendine girdiğini gösteriyor.

Yapay zeka botuna göre Bitcoin’in yeni bir yükseliş trendine başlamasına yol açabilecek diğer faktörler arasında düzenleyici gelişmeler, teknolojik sorunlar, benimseme oranları yer alıyor. Düzenlemeler konusundaki belirsizliklere getirilecek çözümler, önümüzdeki yıl, BTC fiyatını doğrudan etkileyebilir.

Örneğin Ripple ile SEC arasındaki davanın Ripple lehine sonuçlanması durumunda bu gelişmeden tüm kripto para piyasası fayda sağlayabilir. Bu tür bir gelişme aynı zamanda kripto paralara yönelik kapsamlı düzenlemelerin geliştirilmesi için ön ayak olabilir.

ChatGPT’nin 2024 yılında Bitcoin’i yükselişe geçirebileceğini düşündüğü bir diğer faktör ise spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması. SEC’in başta BlackRock’ın başvurusu olmak üzere spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması, kripto para sektöründe coşkuya yol açabilir, dolayısıyla yeni bir boğa koşusunu tetikleyebilir.

Spot Bitcoin ETF’leri halihazırda Kanada ve Avrupa’da piyasaya sürüldü. Bununla birlikte ABD, spot Bitcoin ETF’lerine henüz yeşil ışık yakmadı.

Bitcoin’de Diğer Yükseliş Öngörüleri

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki ve Blockstream CEO’su Adam Back de dahil olmak üzere birçok önde gelen isim, Bitcoin’in 2024 yılında yükselişe geçerek 100.000 doları aşacağına inanıyor. Robert Kiyosaki bu öngörüsünü, ABD dolarının öleceği ve dünyanın yeni bir ekonomik krizin pençesine düşeceği fikrine dayandırıyor.

Adam Back ise Bitcoin’in 31 Mart 2024’ten önce 100.000 dolara yükseleceği konusunda bir milyon satoshi’ye (0,01 BTC) iddiaya girdi.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce 2023 yılında yapılan en iyi Bitcoin (BTC) tahminlerine yer verdiğimiz bir yazı kaleme aldık. Buradaki bağlantıya tıklayarak son dönemde yapılan en iyi Bitcoin fiyat tahminlerine göz atabilirsiniz.