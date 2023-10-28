Bitcoin’de dair en çok tartışılan konulardan biri de BTC fiyatı. Özellikle de Bitcoin’in boğa sezonuna başladığı dönemlerde.

Özet:

Bitcoin (BTC) son bir hafta içerisinde %15 oranında değer kazandı. BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunun DTCC’de listelenmesiyle yatırımcıların piyasa duyarlılığı ciddi şekilde arttı.

SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylamasının piyasada yeni bir boğa sezonunu başlatacağına inanılıyor.

ChatGPT, Bitcoin fiyatının 2024 yılında 1 milyon dolara ulaşması için blok ödülü yarılanması da dahil olmak üzere birçok faktörün katalizör işlevi görebileceğini düşünüyor.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte %15 oranında değer kazanarak piyasada yeni bir boğa sezonunun başladığına dair umutları arttırdı.

Bitcoin’de bu hafta yaşanan yükselişin nedeni BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust adlı spot Bitcoin ETF’inin DTCC’nin websitesinde “IBTC” sembolüyle listelenmesiydi. Her ne kadar bu listeleme, SEC’in BlackRock’un başvurusunu kesin olarak onaylayacağı anlamına gelmese de yatırımcıların umutlarını ve morallerini yükseltti.

Zira birçok önde gelen analist ve uzman, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması durumunda piyasanın yeni bir boğa sezonuna başlayacağına inanıyor.

Aşağıdaki medyaya tıklayarak uzmanların ve analistlerin görüşlerinden bazılarına göz atabilirsiniz.

Biz bu öngörüleri bir adım ileri götürdük ve ChatGPT’ye Bitcoin (BTC) fiyatının 2024 yılında 1 milyon dolara ulaşma ihtimali olup olmadığını sorduk. Gelin ChatGPT’nin bu konudaki görüşlerine yakından bakalım:

Bitcoin 1 Milyon Dolara Yükselebilir mi?

Bitcoin’in 1 milyon dolara yükselebilmesi için %2.840 oranında değer kazanması gerekiyor. Elbette bu, astronomik bir oran.

ChatGPT, Bitcoin fiyatının 2024 yılında 1 milyon dolara yükselebilmesi için göz önünde bulundurulması gereken birçok farklı faktör olduğunu belirtiyor. Bunlardan biri de yatırımcıların piyasa hissiyatı:

Yatırımcıların piyasa hissiyatı, Bitcoin fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Olumlu haberler, düzenleyici gelişmeler ve kurumsal ilgi, Bitcoin fiyatını yükselişe geçirebilir. Olumsuz haberler ve piyasadaki korku hali ise fiyatları aşağıya çekebilir.

ChatGPT’ye göre Bitcoin’in 1 milyon dolara yükselmesi için göz önünde bulundurulması gereken diğer faktörler şu şekilde:

Benimseme ve Kullanım Durumları

Düzenlemeler

Teknolojik Gelişmeler

Piyasa Likiditesi

Makroekonomik faktörler

ChatGPT, en önemli faktörlerden birinin Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanması olduğunu belirtti:

Bitcoin’de her dört yılda bir blok ödülü yarılanması gerçekleşiyor ve üretilen BTC’lerin sayısı yarı yarıya azalıyor. Bazı analistler ve yatırımcılar, blok ödülü yarılanmasının BTC fiyatını yükseltebileceğine inanıyor.

Bitcoin’de bir sonraki (dördüncü) blok ödülü yarılanmasının, 2024 yılının Mart ayı sonunda veya Nisan ayının başında gerçekleşeceği öngörülüyor. Tarihsel süreçte Bitcoin fiyatı blok ödülü yarılanmalarının ardından yeni bir boğa sezonuna başladığı görülüyor. Bununla birlikte Bitcoin fiyatının 2024 yılındaki yarılanmanın ardından hangi seviyelere yükseleceğini görmek ilginç olacak.