Dünyanın en popüler yapay zekasına Shiba Inu (SHIB) hakkındaki görüşlerini sorduk.

Sam Altman’ın kurucusu olduğu OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Shiba Inu (SHIB) fiyatı için dört potansiyel riske dikkat çekti.

SHIB fiyatı düşüş trendine devam ediyor. Popüler meme coin, son bir haftada %7,2, son 30 günde %15,6 ve son bir yıllık süreçte %36 oranında değer kaybetti. Peki Shiba Inu (SHIB) yatırımcılarını önümüzdeki dönemde nasıl bir senaryo bekliyor?

ChatGPT’ye SHIB’in gelecekteki fiyatı hakkında sorular sorup, SHIB fiyatı için herhangi bir tahmin yapıp yapmayacağını görmek istedik.

İşte ChatGPT’nin bu konuda verdiği yanıtlar…

ChatGPT, SHIB fiyatına yönelik risklerden önce yükselişe yol açabilecek katalizörlere dikkat çekti. ChatGPT, viral olan sosyal medya kampanyalarının SHIB fiyatında potansiyel olarak yükselişe yol açabileceğini iddia etti.

Aslında Shiba Inu (SHIB) piyasaya sürüldüğü dönemde sosyal medyadaki viral olan kampanyalar nedeniyle büyük bir popülariteye ulaşmıştı. Dolayısıyla tarihin bir kez daha tekerrür etmesi halinde ChatGPT’nin bu öngörüsü başarıyla sonuçlanabilir.

Yapay zeka tabanlı sohbet botu ayrıca Shiba Inu topluluğunun desteğinin ve ana akımın popüler meme coin’e yönelik ilgisinin de SHIB fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratacağını düşünüyor. ChatGPT bu konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Güçlü topluluklar kripto paraların başarısında ve uzun ömürlü olmasında önemli bir rol oynayabilir. Ünlülerin bu projelere destek açıklaması veya bahsetmesi kısa vadeli artışlara yol açabilir.

ChatGPT ayrıca boğa sezonunun başlaması halinde piyasa koşullarının iyileşmesinin de fiyatlar üzerinde olumlu bir rol oynayabileceğini ifade etti. ChatGPT, boğa sezonlarında önemsiz projelerin dahi fiyat artışları yaşayabileceğini belirtti.

ChatGPT’ye Göre SHIB Fiyatı için 4 Büyük Risk

ChatGPT, ilk olarak Shiba Inu (SHIB) fiyatı kısıtlı kullanım alanının önemli bir sorun olduğunu belirtti. Popüler yapay zeka botuna göre SHIB, daha geniş kitlelerce benimsenmesine yol açacak bir kullanım alanı geliştirmedikçe veya haha büyük platformlara, sistemlere entegre olmadıkça değer kazanma konusunda zorluk yaşayabilir.

Eleştirmenler de bu konuda ChatGPT’ye aynı fikirde. Öte yandan Shiba Inu ekibi, SHIB’in kullanım alanlarını arttırmak için ellerinden geleni yapıyor. Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Shibarium da bu çabaların en güzel meyvelerinden biri.

ChatGPT, SHIB fiyatı önündeki bir diğer riskin ise düzenlemeler konusundaki belirsizlikler olduğunu düşünüyor. Zira hükümetler kripto paraları nasıl düzenleyeceklerini hala bilmiyor. Dolayısıyla ChatGPT, olumsuz düzenlemelerin kripto para piyasası üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyor.

ChatGPT son olarak kripto para piyasasındaki yüksek rekabete dikkat çekti. Piyasada binlerce farklı kripto para birimi var ve bunların büyük bir kısmının zaman içerisinde tarihin tozlu raflarına gömülmesi bekleniyor. ChatGPT herhangi bir kripto para projesinin kullanıcılarına fayda sunmadan veya diğerlerinden farklılaşmadan uzun vadede sürdürülebilirliğinin zor olduğunu ifade etti.