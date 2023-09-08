ChatGPT’yle yaptığımız havalı röportajlara bir yenisini daha ekledik.

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet botu. Bu yazımızda ChatGPT’ye bir sonraki boğa sezonunda Bitcoin’den daha iyi performans gösterebilecek kripto para birimlerini sorduk.

Kripto paraların tarihi Bitcoin’le başladı. 2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin, 14 yıllık tarihinde diğer kripto para birimlerine hem annelik hem de babalık yaptı. Bu süreçte hiçbir kripto para birimi, Bitcoin’in piyasa değerini geçmeyi başaramadı.

Ancak bu, altcoin’lerin Bitcoin’den daha iyi performans gösteremeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü geçmişte birçok altcoin, kaydettiği performansla Bitcoin’i gölgede bırakmayı başardı. Kısa bir süre önce kaleme aldığımız haberde Shiba Inu‘nun 2021 yılındaki boğa sezonu sırasında %29.151.160 oranında değer kazandığını bildirmiştik.

Bu tarz astronomik performans sergileyen birçok kripto para var ve yatırımcılar bir sonraki boğa sezonunda spot ışıklarının hangi kripto paraların üzerinde olacağını merak ediyor.

İşte ChatGPT’ye göre bir sonraki boğa sezonunda Bitcoin’den daha iyi performans gösterebilecek kripto paralar.

İlk Sırada Ethereum (ETH) Var

ChatGPT sorumuza yanıt olarak ilk sırada Ethereum’a yer verdi. Lider altcoin Ethereum, Bitcoin’den sonra piyasa değeri en yüksek olan kripto para konumunda.

Ethereum aynı zamanda Bitcoin’le en çok karşılaştırılan kripto para. Dolayısıyla her ne kadar iki varlık farklı sikletlerde yarışsa da bir aralarında bir rekabetin olduğunu inkar edemeyiz.

ChatGPT sorumuza verdiği yanıta, Ethereum’un çok sayıda merkezsiz uygulamaya (dApps) ve DeFi projesine ev sahipliği yaptığını belirterek başladı. ChatGPT bu konuda haksız da sayılmaz. Ethereum, merkezsiz finansın (DeFi) benimsenmesinde kilit rol oynadı. Ethereum hala en çok kullanılan DeFi ekosistemi konumunda.

Ethereum’un sürekli olarak gelişen ekosistemini desteklemesi ve yüksek kullanıcı kitlesi nedeniyle ETH’nin bir sonraki boğa sezonunda Bitcoin’den çok daha iyi bir performans sergileyebilecek ilk kripto para birimi olabileceğine inanıyor.

Hey, bahsi açılmışken bir sonraki boğa sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyorsanız, CryptoPotato olarak 2023 yılında Bitcoin fiyatında takip edilmesi gereken 6 şeye dair hazırladığımız videomuza göz atabilirsiniz.

Ripple (XRP) İkinci Sırada

Ripple, geleneksel finans alanında düzenleyicilere karşı verdiği zorlu mücadeleye rağmen kripto para piyasasındaki en önemli projelerden biri olmaya devam ediyor. 2020 yılının sonlarında SEC tarafından açılan davaya rağmen Ripple (XRP) hala piyasa değerine göre en popüler kripto paralar arasında beşinci sırada yer alıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020 yılının sonlarında açtığı davada Ripple‘ı XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladı. Dolayısıyla XRP’nin SEC tarafından menkul kıymet olarak tanımlanması XRP fiyatını ciddi anlamda olumsuz etkiledi.

2017-2018 yılları arasındaki boğa sezonu sırasında 3 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen XRP, SEC’in bu hamlesi sonrasında tüm zamanların en yüksek seviyelerine bir daha yaklaşamadı ve nispeten sönük bir performans gösterdi.

Ancak kısa bir süre önce Yargıç Analisa Torres’in başkanlık ettiği mahkeme, davada kritik bir özet karara imza attı ve Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmetti. Sonuç olarak mahkemenin bu kararı, Ripple’ın SEC’e karşı verdiği yasal savaşı kazanacağına dair umutları arttırdı.

Olası bir şekilde Ripple, SEC davasını kazanırsa, 3 yılı aşkın süredir baskılanan XRP fiyatı yeniden yükselişe geçebilir.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce ChatGPT’ye XRP’nin bir sonraki boğa sezonunda hangi fiyat seviyelerine yükselebileceğini sorduk. Aşağıdaki videomuzu izleyerek ChatGPT’nin bu konudaki görüşlerini öğrenebilirsiniz.

Binance Coin (BNB) Üçüncü Sırada

Binance Coin (BNB) akla gelebilecek neredeyse tüm metriklerde ilk sırada yer alan dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kripto para birimidir.

Binance borsasının ne kadar büyük olduğuna dair bir fikir edinmek için gelin CoinGecko verilerine göre borsanın son 24 saatteki işlem hacmine yakından bakalım.

CoinMarketCap geride bıraktığımız yıllarda Binance tarafından satın alındığından birçok kişi, platformun Binance ve rakipleriyle ilgili verilerine şüpheyle yaklaşıyor. Biz de bu nedenle yazımızda CoinGecko verilerine yer vereceğiz.

CoinGecko verileri Binance borsasının son 24 saatteki işlem hacminin 5,2 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Binance’in en büyük rakibi ve bu listede ikinci sırada yer alan Coinbase’in son 24 saatteki işlem hacmi ise sadece 900 milyon dolar seviyesinde.

Eğer bu veriler yeterince ikna edici değilse Binance’in işlem hacminin, en büyük 8 rakibinin toplam işlem hacminden daha fazla olduğuna da dikkat çekelim. Eğer bu da yeterince ikna edici değilse söylenecek daha fazla sözümüz yok.

Binance’in platform token’i BNB, borsanın tüm ekosisteminde yaygın bir kullanım alanına sahip. Binance ayrıca yılın her 3 aylık döneminde elde ettiği kârın bir kısmıyla BNB yakımı (BNB Burn) gerçekleştiriyor. Bu da popüler kripto para biriminin arzını azaltarak deflasyonist bir yapıya sahip olmasını sağlıyor.

İşlem hacmi ve diğer birçok metrik göz önünde bulundurulduğunda Binance’in halihazırda çok para kazandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte olası bir sezonunda borsanın gelirleri çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır ve bu da yakılarak dolaşımdan çıkarılan BNB sayısını ciddi bir şekilde arttırma potansiyeline sahip.

Dolayısıyla ChatGPT’nin bu cevabı, oldukça makul görünüyor.

Ancak Binance’in karşı karşıya olduğu olumsuz gelişmeler de yok değil. Changpeng Zhao liderliğindeki Binance’in dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerle işbirliği yapma konusunda ciddi çaba sarfetmesine rağmen SEC ve CFTC geride bıraktığımız aylarda borsaya yönelik dava açmıştı.

Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterebilecek Diğer Altcoin’ler

ChatGPT, bir sonraki boğa sezonunda Bitcoin’den daha iyi performans gösterebilecek kripto paralar arasında uygun şartların oluşması durumunda Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Chainlink (LINK) ve Litecoin (LTC) gibi popüler altcoin’lere de yer verdi.

Her ne olursa olsun yıllar süren ayı sezonunun ve sayısız olumsuz gelişmenin ardından bir sonraki boğa sezonunu deneyimlemek ilginç olacak.

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