ChatGPT’ye göre önümüzdeki aylarda Bitcoin’den daha iyi performans gösterecek 5 altcoin’i sorduk Hem yapay zekânın bu altcoin’lere ilişkin tahminlerini hem de mevcut fiyat performanslarını birlikte inceliyoruz.

Bitcoin ve Altcoin’lerin Bitmeyen Rekabeti

Bitcoin uzun vadeli yatırım aracı olarak en güvenilir kripto para olarak görülüyor. Ancak fiyatı 90.000 doların üzerinde olduğundan, önümüzdeki 2 yılda 10-15 kat artış yaşaması pek olası değil. Daha yüksek risk almayı göze alan yatırımcılar ise altcoinlere yöneliyor.

Bu nedenle ChatGPT’ye sorduk: “Bitcoin boğa koşusuna geçmeden önce hangi 5 altcoin patlama yapar?” ChatGPT’nin cevabı şu şekilde:

1. Ethereum (ETH): “Durdurulamaz Ekosistem”

ChatGPT’ye göre ETH, Bitcoin’den önce patlama yapacak altcoin’lerin başında geliyor. ChatGPT bu öngörüsüne gerekçe olarak şunları gösteriyor:

Ethereum 2.0 yükseltmeleri

Düşen gas ücretleri

Kurumsal ilginin artması

DeFi, NFT ve tokenizasyon alanlarındaki liderliği

Ancak bu görüşler biraz eski kalmış olabilir. Çünkü Ethereum, Eylül 2022’den bu yana BTC karşısında değer kaybediyor ve DeFi alanındaki liderliği Solana, SUI ve BNB Chain gibi rakipler tarafından sarsılıyor. Öte yandan NFT ilgisi büyük ölçüde azalmış durumda.

2. Solana (SOL): “Hız, Ölçek ve Killer App’ler”

Solana 2024’te büyük çıkış yaptı, ancak 2025’te düşüşte. ChatGPT’ye göre Solana’nın güçlü yönleri:

Işık hızında işlem süresi

Düşük maliyet

Geniş geliştirici ekosistemi

Ancak asıl sıçramasını “pump.fun” üzerinden yapılan meme coin ön satışlarına borçluydu. Bu çılgınlık azaldıkça Solana da düşüşe geçti. Yani memecoin’ler soluklanırsa, SOL BTC karşısında zayıf kalabilir.

3. Arbitrum (ARB): “Katman-2 Ağlarının Lideri”

ARB şu anda BTC karşısında tüm zamanların en düşük seviyelerinde. 2024’te yükselmişti ama şu an zayıf. ChatGPT’ye göre Arbitrum:

Ethereum’un ölçekleme çözümü

Uygun işlem ücretleri

Artan DeFi adaptasyonu

Ancak Ethereum üzerindeki kilitli varlık miktarı 365 milyar dolarken, Arbitrum sadece 11 milyar dolarda. Bu da büyük fark.

4. Chainlink (LINK): “Oracle Gücü”

LINK uzun süredir sektörde yer alıyor ve fiyatı döngülerden etkileniyor. Oracles, zincir dışı bilgileri blockchain’e taşıyan sistemler. Bu nedenle DeFi’nin çalışabilmesi için LINK gibi oracle’lara ihtiyaç var. ChatGPT LINK için şu tahminde bulundu:

“LINK’in ortaklık ağı sessizce büyüyor ve birçok analist değerinin altında olduğunu düşünüyor.”

LINK, DeFi, gerçek dünya varlıkları (RWA) ve zincirler arası çözümlerle birlikte daha da kritik hâle geliyor.

5. Injective (INJ): “DeFi’nin Sürpriz Oyuncusu”

INJ 2024’te inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Şu anda gerilemiş olsa da, ChatGPT’ye göre tekrar yükselişe geçebilir. ChatGPT’ye göre INJ’nin güçlü yönleri şu şekilde:

Zincirler arası türev ve spot işlemler

Yüksek ölçeklenebilirlik

Sadık topluluk

Analistler, yeni boğa piyasasında INJ’nin beklenmedik şekilde yükselebileceğini düşünüyor.

Sonuç

ChatGPT’nin düşük hacimli, volatil altcoin’lerden ziyade büyük projeleri seçmesi dikkat çekici. Uzun vadede Bitcoin’in piyasa hâkimiyetini kaybetmediği de net. Ancak bu 5 altcoin, kısa ve orta vadede yatırımcılar için fırsatlar sunabilir.