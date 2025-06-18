ChatGPT’nin en gelişmiş yapay zeka modellerinden o3 Pro, 47 canlı piyasa göstergesini analiz ederek Dogecoin (DOGE) için dikkat çekici bir fiyat tahmininde bulundu.

TradingView teknik sinyalleri, Binance emir defteri verileri, sosyal medya duyarlılığı ve zincir üstü metrikler gibi birçok kaynağın değerlendirildiği analiz, memecoin’in 0,1653 dolara gerilemesiyle birlikte yayınlandı.

Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 33,29 seviyesine düşmesi, volatilitenin son birkaç ayın en düşük düzeyine gerilemesiyle birleşince, 0,18 dolar seviyesinin kırılma noktası olduğu değerlendiriliyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda fiyatın 0,30 dolara doğru bir yükseliş ivmesi yakalayabileceği, aksi durumda ise 0,15 dolara doğru bir geri çekilmenin gündeme gelebileceği öngörülüyor.

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Düzeltme Dalgası Sonrası Beklentiler

2025 yılına 0,4159 dolarla başlayan Dogecoin, sert düzeltmelerle karşılaştı. Şubat ayında yüzde 58,6’lık bir düşüşle fiyat 0,1590 dolara kadar geriledi. Bu süreçte kısa vadeli yatırımcılar elenirken, piyasada daha istikrarlı bir yatırımcı tabanı oluştu. İsrail-İran savaşı kaynaklı 1,4 milyar doları aşan piyasa tasfiyeleri, DOGE dahil birçok kripto varlığı olumsuz etkiledi. Aynı gün içerisinde Dogecoin fiyatında yüzde 7,5 düşüş yaşandı.

Teknik Görünüm Ne Anlatıyor?

Dogecoin’in günlük işlem hacmi 1,37 milyar dolar seviyesinde konumlanıyor. Son zirveden bu yana yüzde 45’in üzerinde düşmüş olmasına rağmen, DOGE hâlâ 24,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk 10 kripto para arasında yer alıyor.

Son 24 saatte fiyat hareketi 0,181 ile 0,1643 dolar arasında sıkıştı. İşlem hacmindeki yüzde 24,67’lik artış, yeni bir yönelimin habercisi olabilir. Teknik göstergeler, yakın vadede aşağı yönlü baskıya işaret ederken; zincir üstü katılım güçlü kalmaya devam ediyor.

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Kritik Seviyeler ve Olası Senaryolar

Fiyatın 0,19298 dolar seviyesini aşması durumunda, ocaktan bu yana ilk kez yükseliş trendinin güç kazandığına işaret edebilir. Bu senaryo, DOGE’nin 0,22 ile 0,25 dolar bandına doğru ilerlemesinin önünü açabilir. Aksi takdirde, 0,17560 dolar altına inilmesi halinde satışların hızlanması ve fiyatın 0,15 dolara kadar gerilemesi beklenebilir.