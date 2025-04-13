ChatGPT’ye göre, doğru koşullar sağlanırsa XRP, yeni bir boğa koşusuna başlayabilir.

Son ABD seçimlerinden bu yana rüzgar Ripple lehine esiyor. Trump’ın zaferiyle birlikte düzenleyici değişiklikler yeniden gündeme geldi.

Trump’ın vaat ettiği düzenlemelerin hayata geçmesinin ardından dava süreci fiilen sona erdi. Hatta XRP, başkanın ağzından çıkan “stratejik kripto rezervi” ifadeleriyle doğrudan gündeme geldi. Öte yandan, XRP performansına dayalı borsa yatırım fonları (ETF) kurmak isteyen şirketler de başvurularını yaptı.

Ripple kısa süre önce 1.25 milyar dolara büyük bir aracı kurum satın aldı. Bu hamle, şirketin küresel ödeme sistemlerini büyütmesi açısından bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Ancak XRP en büyük yükselişini, tüm bu gelişmelerin öncesinde yaşamıştı. Yani dava sürecinin bitişi, büyük satın alma ve stratejik açıklamalar sonrasında fiyatın düşmesi, klasik bir “haberi sat” örneği olabilir. Ocak ayında 3.4 dolara çıkarak yedi yıl önceki rekorunu yakalayan XRP, o günden bu yana çoğunlukla düşüş trendinde ve hatta zaman zaman 2 doların altına dahi sarktı.

Yeni Bir Boğa Koşusu Başlayabilir mi?

Analistlerin çeşitli senaryoları olsa da CryptoPotato, bu kez ChatGPT’ye XRP yükselişinin mümkün olup olmadığını sordu. Yapay zekaya göre, XRP fiyatını etkileyebilecek ilk unsur ETF başvurularının onaylanması olacak. Bitcoin örneğinde olduğu gibi, bu durum kurumsal yatırımcı akışını artırabilir.

İkinci olarak, piyasadaki genel durgunluk dikkat çekiyor. Ortam iyileşirse, XRP’nin önceki gibi güçlü bir ivme yakalaması mümkün olabilir. Zira XRP, Kasım-Ocak arasında pek çok kripto parayı geride bırakmıştı.

ChatGPT ayrıca Ripple’ın sınır ötesi ödeme çözümlerinin yaygınlaşması ve büyük ortaklıkların duyurulması halinde fiyatın yukarı yönlü hareket edebileceğini belirtiyor.

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Bir diğer faktör ise “balinalar”. Büyük yatırımcıların XRP piyasasından bir süredir çekildiği gözlemleniyor. Ancak, seçim sonrası dönemdeki gibi yeniden pozisyon almaları, fiyatı tekrar yükselişe geçirebilir.

Öte yandan yapay zeka, XRP’nin 2.5 ve 3 dolar seviyelerini kırması gerektiğini vurguluyor. “Bu dirençlerin hacimli şekilde aşılması, algoritmik alım satımları ve momentum yatırımcılarını tetikleyebilir.” diyerek de görüşünü özetliyor.