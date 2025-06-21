ChatGPT, Pi Coin için alım zamanı konusunda dikkat çeken bir analiz sundu. Topluluk içinde hâlâ tartışmalı bir proje olan Pi Network, son dönemde özellikle grafik hareketleriyle ilgi çekiyor.

Yapılan deneysel analizde, ChatGPT’ye profesyonel bir kripto analisti rolü verildi ve farklı zaman dilimlerinden elde edilen grafik verileri yorumlatıldı.

Yapay Zekâ ile Teknik Analiz Denemesi

Analiz sürecinde 1 günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik grafikler üzerinde değerlendirme yapıldı. ChatGPT’nin yorumlarına göre, Pi Coin güçlü bir düşüş trendinden geçiyor ve şu anda “çıkıştan sonra birikim” evresinde yer alıyor. Öne çıkan destek seviyeleri 0,50 dolar ile 0,52 dolar aralığında seyrediyor. Daha derin bir geri çekilme durumunda ise 0,40 dolar ile 0,42 dolar bandı “aşırı destek” bölgesi olarak tanımlandı.

4 saatlik grafiklerde 0,52 dolar 0,53 dolar seviyeleri “önemli alım bölgesi” olarak öne çıkarken, 0,56 dolar 0,58 dolar aralığı direnç noktası olarak gösterildi. 1 saatlik zaman diliminde ise 0,52 dolar çevresi sağlam bir taban, 0,56 dolar seviyesi ise kısa vadeli direnç noktası olarak değerlendirildi.

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Yatırımcılar İçin Strateji Önerisi

ChatGPT’ye göre mevcut fiyat aralığı, yani 0,52 dolar ile 0,53 dolar, potansiyel bir alım fırsatı sunuyor. Daha büyük kazanç hedefleyenler için ise düşük olasılıkla da olsa 0,42 dolar ile 0,44 dolar seviyelerine geri çekilme beklenebilir. Daha temkinli bir strateji isteyen yatırımcılara, fiyatın 0,56 dolar seviyesini hacimli bir şekilde aşmasını beklemeleri tavsiye ediliyor.

Analiz Ne Kadar Geçerli?

Bu değerlendirme, yalnızca eğlenceli ve deneysel bir çalışma olarak sunuluyor. Ayrıca ChatGPT’nin, Pi Coin’in borsalarda listelenip listelenmediği gibi temel bilgilerde hâlâ bazı eksiklere sahip olduğu da gözlemlendi. Dolayısıyla yatırım kararlarının yalnızca bu tür analizlere dayanarak verilmemesi gerektiğini de bir kez daha hatırlatmakta fayda var.