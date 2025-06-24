XRP, 24 Haziran 2025 itibarıyla 2,19 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte %8,2 oranında değer kazandı. Kripto piyasasında yılın ikinci yarısına girilirken ChatGPT’ye yükselen ivmeyle dikkat çeken XRP için fiyat tahminini sorduk.

Yapay zekanın öngörüsüne göre XRP, 2,31 dolara kadar yükselebilir. Bu tahmin, son günlerde güçlenen teknik yapı ve piyasa duyarlılığına dayanıyor.

ChatGPT’ye göre XRP’nin temel gücü, sınır ötesi ödeme çözümlerinde kullanımıyla ilişkili. Ancak bu kullanım, tarihsel olarak ani fiyat patlamalarına yol açmadı. Yine de mevcut benimsenme oranı, kısa vadede yükselişi destekleyebilir.

Teknik Görünüm: Dirençler Yaklaşıyor

XRP, geçtiğimiz günlerde 2 dolar altına sarksa da hızla toparlandı. Teknik analizde 2,30 dolar ile 2,50 dolar aralığı önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin kırılması için güçlü bir piyasa katalizörüne ihtiyaç duyulabilir. Tersi durumda fiyat yeniden 1,80 dolar ile 2,00 dolar bandına gerileyebilir, ancak yapay zekaya göre bu ihtimal şu anda zayıf.

Temmuz Başında Büyük Hareket Gelebilir

Yapay zeka, XRP’nin uzun süredir devam eden yatay hareketinin sonuna yaklaştığını ve yakında ani bir kırılım yaşanabileceğini öngörüyor. Olası bir yükseliş senaryosunda, fiyatın 3 dolar seviyesini yeniden test etmesi mümkün.

Öte yandan bazı analistler XRP’nin bu piyasa döngüsündeki zirvesine 21 Temmuz’da ulaşacağını iddia ediyor. ChatGPT’nin 2,31 dolarlık tahmini, bu yönde bir hareketin başlangıcı olabilir.

Sonuç olarak, yapay zekaya göre XRP hem teknik hem temel açıdan “güçlü” görünüyor ve önümüzdeki günlerde yatırımcı ilgisini daha da artırabilecek yeni bir boğa koşusuna hazırlanıyor olabilir.