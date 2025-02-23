İki önde gelen yapay zeka modeli, ChatGPT ve DeepSeek, Ripple’ın XRP’si için 2025 yılı fiyat tahminlerini paylaştı. Yapay zeka modellerinden biri XRP fiyatı için daha temkinli bir tahmin yaparken diğeri ise çift haneli yükseliş öngörüsünde bulundu.

XRP’nin Fiyatını Etkileyen Temel Faktörler

Her iki yapay zeka modeli de XRP’nin fiyat hareketlerini şekillendirecek en önemli faktörleri sıraladı. İlk sırada, ABD’deki düzenleyici gelişmeler ve Ripple’ın SEC ile devam eden yasal mücadelesi yer aldı.

Dört yılı aşkın süredir devam eden davada Ripple zaman zaman olumlu kararlar alsa da henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Son dönemde SEC’in Coinbase’e karşı açtığı davayı geri çekmesi ve XRP odaklı borsa yatırım fonlarının (ETF) onay sürecine girmesi, düzenleyici ortamın daha olumlu bir yöne evrildiği beklentisini güçlendirdi.

Bu konuda ChatGPT’nin değerlendirmesi şöyle oldu:

“SEC, Coinbase davasını geri çekti ve XRP’ye yönelik ETF’lerin onay sürecini inceliyor. Bu durum, düzenleyici çerçevenin esnemesi ve XRP’nin daha fazla benimsenmesi açısından olumlu bir işaret olabilir.”

Bir diğer kritik faktör, XRP’nin küresel finans sektörü tarafından benimsenme oranı. DeepSeek, Ripple’ın On-Demand Liquidity (ODL) hizmetinin giderek daha fazla finans kuruluşu tarafından kullanıldığını ve bu eğilimin devam etmesi halinde XRP’ye olan talebin önemli ölçüde artabileceğini belirtti.

Son olarak, piyasa genelindeki makro ekonomik gelişmeler de XRP’nin fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olacak. Kripto piyasası son aylarda dalgalı bir seyir izlese de, olası bir piyasa canlanması halinde XRP’nin yükseliş potansiyelinin güçlenebileceği ifade edildi.

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2025 Yılı XRP Fiyat Tahminleri

Yapay zeka modelleri, kripto piyasasının volatil yapısını göz önünde bulundurarak kesin fiyat tahmini yapmanın zorluğuna dikkat çekti. Ancak ChatGPT, XRP’nin 2025’in ilk yarısında 5 ila 7 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Bu yükselişi destekleyen temel faktörler arasında:

Düzenleyici netliğin sağlanması,

Kurumsal yatırımcı ilgisinin artması,

XRP’ye yönelik ETF onaylarının verilmesi yer aldı.

Öte yandan, DeepSeek daha ihtiyatlı bir tahminde bulunarak, XRP’nin 2 ila 3 dolar seviyesinde işlem görmeye devam edebileceğini belirtti. Ancak Ripple’ın SEC davasını kazanması ve küresel benimsenmenin hızlanması durumunda fiyatın çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini vurguladı.

Özetle, XRP’nin fiyat performansı düzenleyici çerçevenin netleşmesi, ETF onayları ve kurumsal yatırımcı ilgisinin artışına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.