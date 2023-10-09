Bu yazımızda OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT ile enflasyona karşı koruma sağlayan en iyi yatırım araçlarını tartışacağız.

Listede altın gibi tanıdık yatırım araçları yer alsa da bazıları sizi şaşırtabilir.

Özellikle koronavirüs pandemisiyle birlikte patlak veren enflasyon oranları, aradan geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte güç kaybetse de hala tüm dünyada etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bununla birlikte bazı ülkelerde yüksek enflasyon oranları, maliyet artışları yerel ekonomileri ve hanehalkını tehdit etmeye devam ediyor.

Enflasyon nedeniyle tüm dünyada geleneksel para birimlerinin satın alma gücü ciddi şekilde azaldı. Bu nedenle insanlar, servetlerini enflasyona karşı korumak için neler yapabileceklerini merak ediyor. Bu yazımızda ChatGPT’nin enflasyona karşı koruma sağlayabilecek yatırım araçları hakkındaki görüşlerine yer vereceğiz.

Geleneksel Güvenli Limanlar

Enflasyona karşı koruma sağlayan yatırım araçları denilince akla ilk olarak altın geliyor. ChatGPT de bu konuda aynı görüşte. Bu nedenle yapay zeka tabanlı sohbet botunun, enflasyona karşı koruma sağlayabilecek sekiz yatırım aracı arasında ilk sırada altına yer vermesi şaşırtıcı değil.

ChatGPT bu konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Altın yüzyıllardır bir değer deposu ve enflasyona karşı bir koruma aracı olarak kullanılıyor. Zaman içinde değerini koruma eğiliminde ve genellikle enflasyon yükseldiği dönemlerde altın fiyatı da yükseliyor.

ChatGPT, enflasyondan korunma aracı olarak altının ardından ikinci sırada gayrimenkule yer veriyor. ChatGPT’nin gerekçesi şu şekilde:

Yaşam maliyeti arttıkça kiralar da artar ve potansiyel olarak istikrarlı bir gelir akışı sağlar.

ChatGPT’nin enflasyona karşı koruma sağlayan yatırım araçları listesinde üçüncü sırada ABD devlet tahvilleri yer alıyor. ChatGPT, bu tahvillerin özünde enflasyona karşı koruma sağlamak için geliştirildiğine dikkat çekiyor. ChatGPT, ABD devlet tahvillerinin getirisinin TÜFE’deki değişikliklere göre ayarlandığını ve enflasyonun üzerinde getiri sağladığını belirtti.

OpenAI’ın yapay zeka botu dördüncü sırada ise hisse senetlerine yer veriyor. Hisse senetlerinin enflasyondan korunmak amacıyla uygun bir uzun vadeli yatırım olduğunu belirten ChatGPT, buna gerekçe olarak şirketlerin yüksek enflasyona ayak uydurmak için ürün ve hizmet fiyatlarını arttırdığına dikkat çekiyor.

ChatGPT’nin Diğer Tavsiyeleri

ChatGPT listesinde geniş çapta bazı emtialara da yer verdi. Bunlar arasında gümüş gibi değerli metaller, petrol ve tarım ürünleri yer alıyor. ChatGPT, bu yatırım araçlarının da enflasyonla birlikte yükseliş trendine girdiğini ifade ediyor.

ChatGPT listesinde nadir para birimleri ve sanat eserleri gibi koleksiyon ürünlerine de yer verdi. Yapay zeka botu, bu tür ürünlerin zaman içerisinde değer kazanma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

ChatGPT’nin listesinde şaşırtıcı bir şekilde itibari para birimleri de yer alıyor. ChatGPT, İsviçre Frangı gibi itibari para birimlerinin kötü ekonomik koşullarda rakiplerine kıyasla çok daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Yapay zeka botu, son olarak listede kripto para birimleri özellikle de Bitcoin’e dikkat çekti. Bitcoin’in enflasyona karşı koruma aracı olarak nasıl bir performans gösterdiğine buradaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Bitcoin’in merkezsiz doğası ve sınırlı arzı nedeniyle altının iyi özelliklerini aldığını belirten ChatGPT, Bitcoin’in hala bu konuda kendini kanıtlaması gerektiğini belirtmeyi de ihmal etmedi.