OpenAI’nin ChatGPT, Sora ve API’leri uzun süreli gecikme hataları ve birkaç saat boyunca hizmet kesintileri yaşıyor.

Sam Altman’ın OpenAI’si tarafından geliştirilen popüler yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT bugün çalışmıyor. Birçok kullanıcı X’te yüksek gecikme süresinden düpedüz hizmet kesintisine kadar uzanan sorunlar bildirdi.

Bot bazı genel sorgular için çalışabilirken, daha derinlemesine analiz gerektiren her şey sorunlarla karşılaşıyor gibi görünüyor.

Resmi durum sayfasına göre, OpenAi yaklaşık dört yıl önce sorunları kabul ederek şunları söyledi:

Bazı kullanıcılar listelenen hizmetlerde yüksek hata oranları ve gecikme yaşıyorlar. Sorunları araştırmaya devam ediyoruz.

Şirketin API’lerinin yanı sıra Sora video hizmeti de dünya çapında kesintiler yaşıyor ve bu da ekip tarafından kabul edildi ve reddedildi.