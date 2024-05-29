Cardano (ADA) fiyatında son dönemde yaşanan düşüşlere rağmen, ChatGPT-4o yıl sonunda ADA fiyatının 5 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Veriler, ADA’nın son bir haftalık süreçte %3,87 oranında değer kaybettiğini gösteriyor. Günlük bazda %0,87 oranında değer kazanan ADA şu anda 0,46 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yıl Sonu için ADA Fiyat Tahmini

ChatGPT-4o, 2024 yılı sonunda ADA fiyatına dair iki farklı öngörüde bulundu. ChatGPT-4o, ilk senaryoda ADA’nın 1 dolar ile 2 dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor. İkinci senaryoda ise ADA fiyatının 5 dolara yükselmesi bekleniyor. ChatGPT-4o, öngörülerinin arkasında yatan faktörleri de paylaştı.

OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu, Cardano ve kripto piyasası genelinde boğa sezonu başlaması halinde varlığın 2 dolar ile 5 dolar aralığında işlem görebileceğini düşünüyor. ADA fiyatının 2 dolara yükselmesi için %332 ve 5 dolara yükselebilmesi için %982 oranında değer kazanması gerekiyor.

ADA Fiyatını Etkileyebilecek Potansiyel Faktörler

ChatGPT-4o’a göre ADA’nın yıl sonuna kadar 5 dolara kadar yükselmesine neden olabilecek bazı faktörler şu şekilde:

ADA talebindeki artılş

Kurumsal benimsenme

Geliştirme faaliyetlerindeki artış

Makroekonomik gelişmeler

Kripto para piyasasının durumu

Düzenlemeler

ChatGPT-4o’nun analizine göre bu faktörler, ADA fiyatının 5 dolara yükselmesine yol açabilir.

Cardano’nun araştırma ve geliştirme kolu olan IOG, ağın performansını ve güvenliğini artırmak için önemli girişimlerde bulunuyor. IOG, 17 Mayıs’ta özellikle ağın ölçeklenebilirliğini arttırmak için kritik güncellemeler yayınlayacaklarını açıkladı.

Son olarak ChatGPT-4o’nu düzenlemeler ve makroekonomik gelişmelerin de ADA fiyatı üzerinde etkili olacağını tahmin ediyor.

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