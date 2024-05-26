SEC bu hafta spot Ethereum ETF’lerini onayladı. Standard Chartered Bank, artık diğer birçok kripto paranın da SEC’ten ETF için onay alabileceğini düşünüyor. Bu kripto paralar arasında XRP de yer alıyor.

XRP’nin geliştiricisi Ripple, 2020 yılının Aralık ayından bu yana ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yasal bir mücadele içerisinde.

XRP ETF’leri Onaylanabilir mi?

Spot Ethereum ETF’lerinin onaylanması, SEC’in Ether’i bir menkul kıymet olarak görmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla daha önce SEC tarafından inceleme altında olan diğer coin’lerin de menkul kıymet olarak kabul edilmeyebilir.

Tarihsel veriler, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması sonrasında BTC fiyatında kayda değer yükselişler yaşandığını gösteriyor. Benzer bir senaryo spot XRP ETF’lerinin onaylanmasıyla da gerçekleşebilir.

ChatGPT-4o’nun XRP Fiyat Tahmini

Bu potansiyel ETF onayının XRP fiyatı üzerindeki etkisini anlamak için OpenAI’nin en gelişmiş yapay zeka aracı ChatGPT-4o’ya bu konu hakkındaki görüşlerini sorduk. ChatGPT-4o, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından BTC’nin kaydettiği performanstan yola çıkarak benzer bir yükselişin XRP’de de yaşanabileceğini söyledi.

ChatGPT-4o, olası bir XRP ETF’inin, varlığa yönelik ilgiyi ve sermaye girişini arttıracağını öngörüyor. Yapay zeka botu, XRP’nin sınır ötesi ödemelerdeki kullanımı ve finansal kuruluşlarla olan mevcut ortaklıkları, ETF onayının etkisini artırabilecek temel faktörler olarak sıraladı.

ChatGPT-4o, spot XRP ETF’lerinin onaylanması hakinde XRP’de önemli yükselişler yaşanacağı görüşünde. Yapay zeka botu en olumsuz senaryoda varlığın 2 ile 3 kat arasında değer kazanarak 1.08 dolar ile 1.62 dolar aralığına yükseleceğini tahmin ediyor.

ChatGPT iyimser senaryoda ise XRP’nin değerini 5 ile 7 kat arasında arttırabileceğini ve 2.70 dolar ile 3.78 dolar aralığına yükselebileceğini düşünüyor.

Yapay zeka botu, astronomik bir boğa sezonunda ise XRP’nin 10 kat artış yaşayarak 5,40 dolara yükselebileceği görüşünde.

XRP ve SEC’in Yaklaşımı SEC’in XRP ETF’ine nasıl yaklaşacağı, SEC ile Ripple arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davanın nasıl sonuçlanacağına bağlı. Davanın sonuçlanması halinde XRP’nin emtia mı yoksa menkul kıymet olarak mı sınıflandırılacağı belli olacak. Davayı Ripple’ın kazanması, ABD’de kripto para sektörünün geleceği için büyük bir adım olabilir. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in “uygulama yoluyla düzenleme” yaklaşımını eleştirerek, yasal sorunun yakında çözüme kavuşacağına dair beklentilerini dile getiriyor. XRP’nin Güncel Durumu Yazının yazıldığı sırada, XRP’nin fiyatı 0.53 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %0.3’lük bir artış yaşandı. Haftalık zaman diliminde ise XRP neredeyse %0,2 oranında değer kaybeden XRP’nin kısa vadede 0,6 dolar direncini uzun vadede ise 1 dolar direncini geçmesi gerekiyor.