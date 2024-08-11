2023 yılının Kasım ayında hayatını kaybeden Charlie Munger’ın servet inşa etmenin zorluğuna dikkat çektiği bir konuşmasında, “İlk 100,000 dolar zorludur ama bunu başarmalısınız,” demişti.

Charlie Munger, ilk 100.000 doların servet inşa etmenin başlangıcı olduğuna inanıyor. Munger, 1990’lı yılların sonunda Omaha’da gerçekleştirilen Berksire’in meşhur yıllık hissedar toplantılarından birinde şu ifadeleri kullanmıştı:

İlk 100.000 dolar çok zor ama bunu yapmalısınız. Ne yapmanız gerektiği umurumda değil. Her yere yürüyerek gitmek ve kuponla satın alınmamış hiçbir şeyi yememek anlamına geliyorsa, 100.000 dolara ulaşmanın bir yolunu bulun.

Günümüzde 100.000 dolar ve üzerinde BTC’ye sahip olan cüzdan adreslerinin sayısı 450.000 olarak ölçülüyor.

100 Bin Dolar ve Üzerinde BTC’ye Sahip Cüzdan Adresleri Yükselişte

Bitcoin’in 15 yıllık tarihinde içerisinde 100.000 dolarlık BTC bulunan cüzdan adreslerinin sayısı üçüncü kez 450.000 seviyesine ulaştı.

Bitcoin piyasası bu dönüm noktasına ilk olarak 2020’deki blok ödülü yarılanması (halving) döngüsünde, Şubat ve 2021 yılının Ekim ayında ulaşmıştı.

Bitcoin ekonomisi, teknoloji odaklı bir finansal ağ olmasına rağmen, oldukça eşitlikçi görünüyor. Bitcoin Treasuries verilerine göre toplam 19,7 milyon BTC’nin yarısından fazlası, yani yaklaşık 11,97 milyon BTC, bireyler tarafından tutuluyor.

Blockchain kaşifleri, Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun yaklaşık 1,1 milyon BTC’ye sahip olduğunu düşünüyor. Öte yandan hükümetler yaklaşık 565,000 BTC, hedge fonları ve ETF ihraççıları ise yaklaşık 818,000 BTC’ye sahip.

Millenniallar Arasında Durum

Bankrate tarafından Mayıs ayında yayımlanan anket verilerine göre, toplam kripto para sahiplerinin %57’sini Milenyumlar olarak bilinen Y Kuşağı oluşturuyor. Y Kuşağı nesli, 1981 ve 1996 yılları arasında doğanlardan oluşuyor.

2024 yılının Ağustos ayındaki Bitcoin fiyatı baz alındığında, dünya genelinde yaklaşık 256,500 Y Kuşağı yatırımcısının Bitcoin milyoneri olduğu tahmin ediliyor. Bitcoin’in değerinin artmaya devam etmesi halinde bu sayının da yükseleceği öngörülüyor.

Temmuz ayında CNBC, bir yıl içinde 100,000 dolar kazanmanın yedi yolunu paylaştı. Bunlar arasında bütçe yapma, otomatik tasarruf planları oluşturma, işveren katkılarını maksimize etme, borçları hızla kapatma ve vergi iadelerini ve iş bonuslarını biriktirme gibi yöntemler bulunuyor.

Charlie Munger, yatırımcıların ilk 100.000 dolarlarını biriktirdikten sonra biraz rahatlayabileceğini söylüyor.