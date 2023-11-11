Uzun yıllardır Berkshire Hathaway’de Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Charlie Munger, kripto paralara ilişkin açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Charlie Munger, Wall Street Journal mikrofonlarına konuştu.

Kısa bir süre önce Wall Street Journal’a röportaj veren Charlie Munger, blockchain alanını finans sektörünün “stinkball”ına benzetti.

Charlie Munger’dan Kripto Para Açıklaması

Wall Street Journal’dan Karen Langley’in konuğu olan Charlie Munger, kripto parayı yıkıcı bir teknoloji olması nedeniyle takdir etti. Charlie Munger şu açıklamaları kaydetti:

Bildiğiniz üzere avcı-toplayıcılıktan medeniyete geçmenin tek yolu güçlü bir para birimine sahip olmaktır. Bu altın paralar olabilir, bankacılık sistemlerindeki vaatler olabilir. Sanal bir para birimi oluşturmaya başladığınızda… Uzun zamandır var olan ve pek çok insan için çok iyi işleyen bir alana stinkball atmış olursunuz.

Bu açıklamalar, Charlie Munger’ın daha önceki açıklamalarıyla tezatlık oluşturuyor. Charlie Munger, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada Bitcoin’i şimdiye kadar gördüğü en aptalca yatırım olarak tanımlamıştı. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce Warren Buffett ve Charlie Munger tarafından yönetilen Berkshire Hathaway’in 2015 yılında Kraft Heinz’a yaptığı yatırım 2019 yılında sadece tek bir günde 4,5 milyar dolar değer kaybettiğini bildirmiştik.

Kripto Para Topluluğu Twitter’da Munger’a Tepki Gösterdi

Charlie Munger’ın bu açıklamalarının ardından “Cute Baby” adlı bir Twitter kullanıcısı şu açıklamayı kaydetti:

Sayın Munger’e tamamen saygı duysam da 1924 doğumlu birinden Bitcoin tavsiyesi almazdım.

Elbette “Cute Baby” adlı bir noktada haklı. 1920’li yıllarda doğan Charlie Munger ve ortağı Warren Buffett, yıkıcı teknolojilere yatırım yapma konusunda hep geç kaldılar. İkisi de teknolojiyle pek fazla ilgilenmiyor ve yatırım konusundaki en önemli felsefeleri “bildikleri şeylere yatırım yapmak”.

Andrew Fenton bu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

Charlie Munger, avcı toplayıcılıktan uygarlığa geçişe şahit olacak kadar yaşlı.

Charlie Munger 2023 yılının Şubat ayında yaptığı açıklamada Bitcoin’i “kumar, çılgınca ve aptalca” olarak nitelendirmişti.

Kripto Paralar Charlie Munger’ın Yatırım Tarzına Uyuyor mu?

Yazımızın bu bölümünde kripto paraların ve blockchain teknolojisinin Charlie Munger’in ana yatırım ilkeleriyle nasıl uyumlu olduğunu açıklayacağız.

Berkshire Hathaway’in arkasındaki iki beyinin bildikleri şeylere ve değere ve daha da iyisi asıl değerinden düşük seviyelerde işlem gören varlıklara yatırım yapmaktan hoşlanıyor. Bitcoin’in piyasa döngülerinin farkında olanlar da lider kripto para biriminin şu anda düşük seviyelerden işlem gördüğünü öngörüyor.

Buffett ve Munger ayrıca dayanıklı rekabet avantajlarına sahip işletmeleri ve dürüstlük sahibi yetenekli liderleri severler. Bitcoin whitepaper’ına ve onun takma isimli yazarı Satoshi Nakamoto’ya aşina olanlar için Bitcoin ve bazı rakipleri kesinlikle bu tanıma uyuyor.

Warren Buffett ve Charlie Munger ayrıca kalıcı rekabet avantajlarına sahip işletmeleri ve dürüst ve yetenekli liderlerini seviyor. Bitcoin whitepaper’ına ve onun takma isimli yazarı Satoshi Nakamoto’ya aşina olanlar için Bitcoin ve altcoin’ler de kesinlikle bu tanıma uyuyor.